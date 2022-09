Je öller, je döller: Bader steht oben auf Podest

Längst gehört der SwimRun zu seinen großen persönlichen Veranstaltungsfavoriten. Diese Mischung aus Schwimmen (mit Schuhen) und Laufen (mit Neoprenanzug). „Das macht mir unglaublichen Spaß“, sagt Arnd Bader vom Remscheider SV. Bei der sogenannten Urban Challenge in Düsseldorf stellte er unter Beweis, dass er diese Anforderung nicht nur gerne, sondern auch mit großer Klasse auf sich nimmt. Er brachte die vier Laufeinheiten (12,7 Kilometer gesamt) und die vier Schwimmeinheiten (zwei Kilometer gesamt) am und im Unterbacher See in einer Zeit von 1:23:40 Stunden hinter sich und wurde damit Sieger der Gesamtwertung. „Und das mit 56 Jahren“, sagt er lachend. Motivierend war für ihn gewesen, große Teile der Strecke gemeinsam mit den holländischen Weltklasse-Triathleten Yvonne und Peer van Vlerken zurückgelegt zu haben, die als Mixed-Team unterwegs gewesen waren.