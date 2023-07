JCW-Nachwuchs im Judo-Sommercamp

Wermelskirchen/Hennef. Auch bei den Judoka des JC Wermelskirchen ist in den vergangenen Wochen ein wenig Ruhe eingekehrt. Es sind halt Sommerferien. So langsam geht es aber wieder los. Gleich sechs Nachwuchs-Judoka des JCW waren vor einigen Tagen in der Sportschule Hennef im Einsatz. Hannah Glauner, Emma Becker, Ida von Grünberg, Mayla Gulich, Carolin Scheida und Phil Cabecana (v.l.) haben dort an der 36. Sommerschule des Nordrhein-Westfälischen Judoverbandes teilgenommen. pk