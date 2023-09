JCW legt sich ins Zeug

Wermelskirchen. Es hat Tradition, dass die Judonachwuchskämpfer aus NRW sich Anfang September in Lünen zum Sichtungsturnier treffen. Vor den Augen der Landestrainer geht es um eine erste Standortbestimmung für das neue Jahr – bilden die geladenen Jahrgänge doch in 2024 die neue U15, U18 und U21. Klar, dass sich auch der JC Wermelskirchen in diesem elitären Kreis mächtig ins Zeug gelegt hat. Was noch völlig untertrieben ist. Mit nur zehn Mitwirkenden landete der Club in der Mannschaftswertung auf dem mehr als respektablen zweiten Rang. Die Bilanz: Fünfmal Gold, einmal Rang fünf, zweimal Platz sieben. Noch ist zu große Euphorie fehl am Platze. Aber: Übertragen auf das kommende Jahr würde man von fünf Titeln bei den Westdeutschen Meisterschaften und vier Startplätzen bei nationalen Meisterschaften reden. Noch Zukunftsmusik.