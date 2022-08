JCW-Frauen beenden Saison auf Rang vier

Die Frauen des JC Wermelskirchen haben in der Judo-Oberliga einen versöhnlichen Saisonabschluss gefeiert. Am letzten Kampftag in Köln musste man zwar auf Frederieke Grätz, Frauke Thiem, Katrin Seide, Gina Alcamo und Hanna Kalff verzichten, brachte aber trotzdem ein schlagkräftiges Team auf die Matte und konnte alle Gewichtsklassen besetzen. Auf eine 4:6-Niederlage gegen den JC 66 Bottrop II folgte ein 7:3-Sieg gegen das Shiai-Judo-Team Köln. So schaffte man es, den letzten Tabellenplatz zu verlassen und die durchwachsene Saison auf Rang vier zu beenden. Was in einem Kölner Brauhaus entsprechend gefeiert wurde.