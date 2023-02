Jan Delkeskamp erlebt Unvergessliches in den USA

Der Wermelskirchener trug zu der guten Leistung seines Schwimmteams bei und stellte eigene Bestleistungen auf.

Endspurt für Schwimm-Ass Jan Delkeskamp bei seinem Auslandsstudium in den USA, das er im Mai nach seinem zehnten Semester mit dem Bachelor abschließen will. Dabei gibt es immer wieder neue Superlative von dem Wermelskirchener (23) zu berichten. Am vergangenen Wochenende gewann er mit seinem erfolgsverwöhnten Schwimmteam die Conference-Meisterschaften Südost, diesmal sogar in einer anderen Startklasse, und stellte dabei zwei persönliche Bestleistungen auf.

Unvergesslich wird Delkeskamp das Wochenende bleiben, an dem er nach mehreren Wettkampftagen für seine Universität, die sich haushoch gegen Hochschulen aus North und South Carolina, Florida und Texas durchsetzte, den Siegerpokal entgegennehmen durfte. Mit zwei ersten Plätzen über 100 Yards Brust und 400 Yards Lagen sowie Platz zwei über 200 Yards war er außerdem der zweiterfolgreichste Schwimmer der Veranstaltung. Über die 100 Yards verbesserte Delkeskamp in 53,23 Sekunden seine persönliche Bestzeit um sechs Zehntel und stellte auch über die 400 Yards in 3:47,81 eine neue Bestmarke auf.

Ein stolzes Gefühl war es für ihn außerdem, als er nachher durch das Spalier seiner Schwimmkollegen gehen durfte, die ihre „Senior-Sportler“ würdig verabschiedeten. Einen Auftritt gibt es für Delkeskamp allerdings noch in Kürze, wenn er mit seinem Team zu den Nationals antritt, das dieses zuvor sieben Mal in Folge gewonnen hat. Delkeskamp: „Diesmal ist die Herausforderung allerdings noch größer, weil wir in einer anderen Klasse gegen die US-Top-Unis antreten.“

Bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland werde er danach neben dem Prüfungsstress auf der Langbahn weitertrainieren. Beim SV Bayer darf man sich jedenfalls schon auf die Rückkehr eines topfitten Jan Delkeskamp freuen – rechtzeitig zu NRW- und Deutscher Meisterschaft. -gh-