James Bond und Elvis sorgen für Schwung

Das Winterschaulaufen des Remscheider TV begeistert. An zwei Tagen kommen insgesamt 850 Zuschauer.

Von Gerhard Pick

Die Schaulauf-Veranstaltung am zweiten Adventswochenende ist seit Jahren der Höhepunkt für die bergischen Rollkunstlaufsportler. Und erfreut sich einem so großen Publikumszuspruch, dass die Rollkunstlauf-Abteilung des Remscheider TV ihre beliebte Veranstaltung auch am Wochenende im Doppelpack anbot. Dass dadurch an beiden Tagen einige wenige Plätze auf der Tribüne leer blieben, tat dem Erfolg des Spektakels keinen Abbruch. Über 100 Rollkunstläuferinnen und Rollkunstläufer zelebrierten das 22-Punkte-Programm, das von den Moderatoren Andreas Menz am Samstag und Bernd Hamer am Sonntag begleitet wurde.

+ Von den Topläufern Vanessa Fernandes und Andreas Wagner bis zum Nachwuchs reichte die Bandbreite beim Schaulaufen. © Holger Battefeld

Die beiden hatten die schöne Aufgabe, durch ein abwechslungsreiches, buntes Programm zu führen, bei dem alles vertreten war, was das bergische Rollkunstlaufen im Moment zu bieten hat. Anfänger, die erstmals öffentlich auftraten, waren ebenso dabei wie Frei-, Figuren- und Kunstläufer. Solisten begeisterten genau wie kleine und große Gruppen, darunter die erfolgreiche Seniorformation, die zweimal in Folge Deutscher Vizemeister geworden ist. Sie alle präsentierten sich beim Auftakt und beim Finale, bei denen dann jeweils gut hundert Läuferinnen und drei Läufer das festlich geschmückte Hallenparkett füllten.

Edward Lobikov setzt ein erstes Ausrufezeichen

+ RTV-Läuferin Lena Henning begeisterte beim Schaulaufen in Hackenberg auch als Solistin. © Holger Battefeld

Ein erstes Ausrufezeichen einer Veranstaltung, zu der an beiden Tagen insgesamt 850 Zuschauer kamen, setzte der neunjährige Edward Lobikov mit seiner Kür. Die SSG Ronsdorf führte sich mit dem „Orakel“ ihrer Fortgeschrittenen-Gruppe ein, bevor sich die ehemalige Junior-Formation, die aus diesem Alter herausgewachsen ist, noch einmal zum „Dance“ zusammenfand.

Mit dem Figurenlauf-Trio „Waldelfen“, der Anfänger-Gruppe „die kleinen Trolle“, „Alice im Wunderland“ sowie „Olaf und die Eiskönigin“, einer von Anfänger bis Freiläufer gemischten Gruppe, erhielt die Veranstaltung ein wenig weihnachtliches Flair.

Doch das änderte sich wieder, denn sechs Figurenläufer traten frühlingshaft leicht als „Butterflys“ auf, und als Überraschung des Nachmittags beendete die neue Formation 2019 mit „Blue Planet“ die erste Hälfte des Programms. Womit Zuschauer und Akteure die Möglichkeit erhielten, sich in Halle 4 zu verköstigen.

„Bella Ciao“ bringt Schwung in die Dämmerstunde

+ Auch der Nachwuchs überzeugte. © Holger Battefeld

Die zweite Hälfte der Veranstaltung knüpfte nahtlos an die erste an. Nachdem ein Kunstläufer-Quartett elegisch „Tag und Nacht“ interpretierte, brachten Vanessa Fernandes und Andreas Wagner mit „Bella Ciao“ Schwung in die Dämmerstunde, die mit Elvis´ „Jailhouse Rock“ ihren Höhepunkt fand.

AUSBLICK FORMATION Die Rollkunstläuferinnen des Remscheider TV werden 2019 eine neue Formation aufstellen. Einen ersten Vorgeschmack lieferten sie mit Blue Planet und ernteten dafür viel Applaus. Zudem konnte der RTV eine neue Choreografin aus Finnland für sich gewinnen. Nächstes Ziel sind die Sichtungen zur Europameisterschaft Mitte März.

Dem gruseligen „Ghost“ einer Anfänger-Gruppe folgte als nächster Höhepunkt die Showkür von RTV-Star Lena Henning. Zu James-Bond-Motiven glänzte sie als Solistin, bevor sie sich zum Schluss mit der Seniorformation 2017/18 noch einmal dem englischen Superagenten widmete. Die Ronsdorfer präsentierten dazu passend mit ihrem Meisterschafts-Quartett „Stewardessen“. Spannend war, wie eine große Gruppe die „Tribute von Panem“ interpretierte und wie sich eine kleine Gruppe des bekannten Filmthemas „Burlesque“ annahm.

Die Figurenläufer zeigten mit ihrem „High School Musical“ Witz, bevor die zuletzt erfolgreiche Seniorformation noch einmal James Bond zelebrierte. Nach guter Gepflogenheit verabschiedeten sich alle Akteure mit einem gemeinsamen Auftritt vom Publikum.