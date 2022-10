Ironman: Schumachers eiserner Wille

In 14:23:04 Stunden kämpfte sich der Lüttringhauser Hans Heinz Schumacher durch seinen ersten Ironman auf Hawaii. Die ungeheure Willensleistung beim legendärsten Triathlon der Welt wurde mit einem 44. Platz in der Altersklasse M65-69 belohnt, in der 102 Teilnehmer gemeldet waren, wovon 82 unter den vorgegebenen 17 Stunden im Ziel bei 30 Grad tagsüber im Schatten und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ankamen.