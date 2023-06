Ironman: Alfaro Solano begeistert

Remscheid. Ein besonderer Triathlon in Kanada? Daran kann man doch einfach mal teilnehmen . . . Camila Alfaro Solano von TriForce-Vital Remscheid hat die Herausforderung beim „70.3 Ironman Victoria“ jedenfalls angenommen und die Distanzen in einem Feld von 2000 Aktiven mit einer starken Leistung hinter sich gebracht. Fürs Schwimmen im See (1,9 km) brauchte sie 38:12 Minuten, für die 90 Kilometer lange Radstrecke 3:10:04 Stunden und für den abschließenden Halbmarathon 1:47:55 Stunden. Was eine Gesamtzeit (mit aufsummierten Wechselzeiten) von 5:42:08 Stunden ergab, womit sie im ersten Drittel aller Teilnehmenden landete. Genauer aufgelistet: 21. der Altersklasse, 104. bei den Frauen und 529. gesamt. ad