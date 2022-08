SV 09/35: Intensives Testspiel

Am Ende unterlagen die Wermelskirchener am Mittwochabend im Dönges-Eifgen-Stadion mit 1:2 (1:1). „Es war aus unserer Sicht zwar eine Steigerung, aber aus spielerischer Sicht gab es noch den einen oder anderen Defizit“, betonte Wermelskirchens Co-Trainer „Pille“ Frohn, der zudem erleben musste, dass die Hildener von Beginn an ordentlich zur Sache gingen.