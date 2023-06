In Hahnenberg geht es zwei Tage rund

Reichlich Action ist am Wochenende auf der Motocross-Strecke in Hahnenberg angesagt.

Freunde des Motorsports werden an diesem Wochenende in Radevormwald auf ihre Kosten kommen.

Radevormwald. Die Motorsportfreunde Kräwinklerbrücke 1960 veranstalten am Samstag und Sonntag auf der Rennstrecke in Hahnenberg am Ortsausgang von Radevormwald den ADAC-MX-Cup. „Das ist die Motocross-Landesmeisterschaft“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Markus Walter. Die Vorbereitungen seien auf Hochtouren gelaufen, nun freuen sich alle auf das Event.

Mit einem neu aufgestellten Vorstand habe der Verein in den vergangenen Monaten viele Herausforderungen bewältigt, nun könne man es „kaum noch abwarten, mehr als 200 Fahrer bei uns zu begrüßen“, sagt Walter. Sein Dank geht an die Vereinsmitglieder, die zahlreiche Stunden mit der Organisation der Veranstaltung verbracht haben.

Am Samstag stehen ab 8 Uhr die Wettbewerbe für die Jugend, die Veteranen und die Frauen an. Am Sonntag konkurrieren ab 9 Uhr die Leistungsklassen um den Sieg. „Speziell die Nachwuchs-Rennen sind oft ein Highlight für gleichaltrige Kinder am Streckenrand“, erklärt Markus Walter. Der Besuch am Samstag lohne sich schon deswegen.

Die Hauptstrecke auf dem Gebiet der Ortschaft Hahnenberg ist 1225 Meter lang und besteht aus einem für das Bergische Land typisch steinigen Lehmboden. Durch die Integration von zahlreichen neuen Sprungkombinationen, wie sogenannter Split-Lanes sowie On-Off-Kombinationen, wurde 2017 „ein komplett neuer Flow kreiert, der sowohl den Hobbypiloten als aus auch echten Racern Spaß macht“, versichern die Mitglieder. Zudem gibt es eine eigene Streckenführung für den Motorsportnachwuchs. -s-g-