In eigener Sache: Talente machen beste Werbung

Fußball: Mädels des FVN spielen vor.

Wermelskirchen. Das sah gut aus. Was etwa 150 Mädchen der Altersklassen U11 und U13 aufs Fußballfeld der Sportanlage Pohlhausen zauberten, war mehr als vielversprechend. Da wachsen richtige Talente heran – da waren sich alle einig, die sich die Meisterschaften der Regionalauswahlteams des Fußballverbands Niederrhein am Wochenende anschauten. Kreisjugendausschuss und TuRa Pohlhausen sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Wurden bis zum Sommer 2019 die Titelkämpfe durch die 14 Kreisauswahlteams bestritten, so haben sich danach erhebliche Veränderungen ergeben. Aus 14 Kreisen sind 13 geworden, und diese spielen im FVN mit sieben Regionalauswahlen die Gewinnerinnen aus. Neben dem reinen Vergleichswettkampf nahm die Sichtung einen breiten Raum ein. Kann man sich auf diesem Weg doch perspektivisch für die U15-Nationalmannschaft empfehlen.

Bei besten Bedingungen setzte sich bei der U11 die Auswahl Rees/Bocholt durch. Solingen/Remscheid belegte Rang sieben. Die älteren Mädchen hatten ihren Gewinner in der Auswahl Möchengladbach/Krefeld/Kempen. Sie hat damit die Möglichkeit, an der Endrunde des Allianz Cups in München teilzunehmen. Die Spiele am Samstag wurden von Arnd Köhler von der Allianz unterstützt. Die Auswahl Solingen/Remscheid kam auf den vierten Rang.

Zur Sichtung liegen noch keine Auswertungen und Ergebnisse vor. Im vergangenen Jahr hatte es unter anderem Lina Prielo vom SC 08 Radevormwald geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Zuletzt war die Raderin Rebecca Edelmann (Breite Burschen Barmen) zum Training des erweiterten Kaders der Niederrheinauswahl eingeladen worden. Und wie wird es diesmal? ad