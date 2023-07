In der Kreisliga B geht es am 27. August los

So sieht der erste Spieltag für die Kreisliga B aus.

Bergisches Land. 25 Mannschaften sind von ihren Vereinen gemeldet worden. Ob die zum Saisonstart am 27. August in der Fußball-Kreisliga B auch alle auf dem Platz stehen werden, ist nicht sicher. Allerdings blieb den Verantwortlichen des Fußballkreises Remscheid nichts anderes übrig, als erneut zwei Staffeln aufzulegen. 13 Teams sollen nun in der einen, 12 Teams in der anderen kicken. Angewendet wird dabei der sogenannte 14er-Schlüssel. Dies bedeutet, dass in der Gruppe 1 jeweils eine Mannschaft ist und in der Gruppe 2 jeweils zwei Mannschaften spielfrei sind. Falls es zu Rückzügen kommen sollte, würde sich die Anzahl natürlich weiter erhöhen.

Aufgrund der jeweils kleinen Staffeln wird es im Herbst auch zu einigen spielfreien Wochenenden kommen. So findet der fünfte Spieltag am 24. September statt. Mit dem sechsten geht es erst am 15. Oktober weiter. Auch zwischen dem 11. (19. November) und 12. Spieltag (3. Dezember) gibt es eine Pause. Mit dem 13. Spieltag am 10. Dezember endet dann die Hinrunde, und alle Teams gehen in die Winterpause. Die endet am 3. März 2024. Der letzte Spieltag der Saison 2023/24 wird schließlich am 2. Juni über die Bühne gehen.

So sieht der erste Spieltag in der Gruppe 1 aus:

Sonntag, 27. August (die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest): SG Hackenberg II – Hastener TV II, RSV Hückeswagen II – TS Struck II, SC 08 Radevormwald II – SC Heide II, Türkiyemspor Remscheid – TuRa Remscheid-Süd II, TuRa Pohlhausen – BV 10 Remscheid II, SSV Dhünn III – 1. FC Klausen. Der RSV Hückeswagen ist spielfrei.

So sieht der erste Spieltag in der Gruppe 2 aus:

Sonntag, 27 August (die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest): BV 10 Remscheid III – TV Herbeck, BV 10 Remscheid IV – SV 09/35 Wermelskirchen III, Türkiyemspor Remscheid II – 1. Spvg. Remscheid, TuSpo Dahlhausen – SG Hackenberg III, Dabringhauser TV III – TS Struck. Spielfrei sind der RSV Hückeswagen III und der SSV Dhünn II. pk