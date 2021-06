Sie hat immer noch so richtig Bock auf das Kegeln

Vor 13 Jahren schon gut drauf: Tanja Bock (eingekreist) plus Mitspielerinnen und Sponsor des RSV Samo.

In der RGA-Serie „Wer erkennt wen“ geht es diesmal um eine Sportlerin des RSV Samo

Von Andreas Dach

Es war der September des Jahres 2007, als sich die Sportkeglerinnen des RSV Samo ablichten ließen. Bestens gelaunt, wie man an den Gesichtern erkennt. Was unter anderem damit zusammenhing, dass die Firma Matador gerade neue Shirts gespendet hatte. Deren Geschäftsführer Peter Kißling war deshalb auch mit auf dem inzwischen schon historischen Bild zu sehen.

In erster Linie ging es aber selbstverständlich um die Sportlerinnen. Der RSV Samo gehört seit vielen Jahren zu den festen Größen in der Remscheider und auch der bergischen Sportszene. Eine, die dem Club immer die Treue gehalten hat, ist Tanja Bock. Sie galt es diesmal in unserer Suchbildserie zu erkennen.

+ Auch heute lacht Tanja Bock noch sehr gerne. © Michael Sieber

Neben Peter Kißling sind in der hinteren Reihe noch Anna Röhrig, Jaclyn Baumeister und Maike Bock (heißt inzwischen Killadt, v.l.) zu sehen. Vorne haben sich Kathrin Schnepf, Sarah Komoß und eben Tanja Bock aufgereiht. Sie sind zum Teil auch heute noch für die Remscheider Sportkeglerinnen aktiv und haben längst Sportgeschichte geschrieben. Indem sie von Erfolg zu Erfolg geeilt sind. In der Mannschaftswertung, aber auch in den Einzeldisziplinen.

Sie steht seit ihrer Kindheit regelmäßig auf der Kegelbahn

Davon kann Tanja Bock ein Lied singen. Sie steht seit jüngster Kindheit regelmäßig auf der Kegelbahn und gehört zu den Besten in Deutschland. „Sie feiert jedes Jahr neue Erfolge“, sagt Mannschaftskameradin Carmen Ziemke, „von regionalen Meisterschaften bis zu Weltmeisterschaften.“ Bock führt aber auch ein Leben neben dem Kegeln. „Sie kann unwahrscheinlich gut backen, macht gerne Städtetrips und verbringt sehr viel Zeit mit ihrer Familie“, berichtet Ziemke. Und: „Sie ist Tante T“! Ihre Schwester Maike ist kürzlich wieder Mutter geworden.