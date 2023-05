Im Juni geht es schon wieder los

Analyse: Die Landesligasaison 2022/23 ist Geschichte. So fällt das Fazit des FCR und des SV 09/35 aus.

Von Peter Kuhlendahl

Auch wenn man es kaum glauben mag: Die Saison 2022/23 in der Fußball-Landesliga ist bereits wieder Geschichte. Da die einzelnen Staffeln nur jeweils aus 14 Clubs bestanden, ging am vergangenen Sonntag bereits der 26. und damit letzte Spieltag über die Bühne. Damit ist es an der Zeit, in einer Analyse die Spielzeit zum einen Revue passieren zu lassen. Zum anderen gibt es aber auch bereits einen ersten Blick in die Saison 2023/24.

Wie haben die beiden Vertreter aus dem Kreis Remscheid abgeschnitten?

Der FC Remscheid ist als Tabellendritter ins Ziel gekommen. Am letzten Spieltag landete das Team noch einen 2:0-Sieg gegen den Meister und Oberliga-Aufsteiger DJK Adler Frintrop. Der SV 09/35 Wermelskirchen beendete die Runde mit einer 3:5-Pleite im Heimspiel gegen Mintard und belegte nun den siebten Platz.

Sind die Wermelskirchener mit ihrem Abschneiden zufrieden?

Zu 100 Prozent. Im vergangenen Sommer mussten sie einen großen Aderlass von langjährigen und erfahrenen Spielern hinnehmen. Die Neuzugänge kamen dann zum Großteil von unterklassigen Teams. Aus diesen Gründen prophezeiten viele dem Club eine ganz schwierige Saison, zumal gleich vier Teams den Gang in die Bezirksliga antreten mussten. Auf einem Abstiegsplatz stand das Team aber zu keinem Zeitpunkt und überwinterte gar vor dem FCR in der Tabelle. In den letzten Wochen ging den Wermelskirchenern ein wenig die Luft aus. Sie sind froh, dass die Saison vorbei ist.

Was waren die Gründe für das sehr ordentliche Abschneiden?

Cheftrainer Sebastian Pichura sowie Thorsten „Pille“ Frohn und Zeljko Nikolic haben es geschafft, ein starkes Team zu formen und einzelne Spieler zu fördern. Dazu zählten auch schwierige Charaktere. Dass es in diesem Zusammenhang Rückschläge gab – wie zum Beispiel beim schnellen Abgang von Pascal Königs – nahmen die Verantwortlichen in Kauf.

Wie fällt das Fazit beim FC Remscheid aus?

Der dritte Platz ist aller Ehren wert, aber insgeheim hatte der FCR schon in Richtung Aufstieg geschielt. Bis zum achten Spieltag stand das Team auch an der Tabellenspitze. Dann kassierten die Remscheider im Derby gegen Wermelskirchen Ende Oktober eine 0:3-Heimpleite und fielen zurück. Ernüchternd war dann auch der Start ins Kalenderjahr 2023, das mit zwei Niederlagen und einem Remis begann. Seit Ende März läuft es aber. Das Team ist nun in zehn Pflichtspielen ungeschlagen und bedauert ein wenig, dass die Saison rum ist.

Was waren die Gründe für die FCR-Achterbahnfahrt?

In den schwierigen Phasen fehlte es an Leadern auf dem Platz. Im Team stehen sehr viele junge und sehr starke Talente, denen man auch Schwächephasen zugestehen musste. Außerdem dürfte für Unruhe gesorgt haben, dass FCR-Trainer Marcel Heinemann in der Winterpause angekündigt hatte, den Verein am Ende der Saison zu verlassen.

Wie war der direkte Vergleich der beiden Teams?

Der FCR und der SV 09/35 standen sich in der Saison in drei Pflichtspielen gegenüber. Neben den beiden Begegnungen in der Meisterschaft gab es auch noch eine Partie im Kreispokal, in dem sich die Remscheider in der ersten Runde im August mit 5:0 durchsetzten. Die Wermelskirchener nahmen dann beim 3:0-Sieg im Röntgen-Stadion im Oktober Revanche. Im April landetet der FCR dann aber einen 1:0-Sieg im Dönges-Eifgen-Stadion.

Welche sportlichen Entscheidungen sind in der Landesliga gefallen?

Die DJK Adler Union Frintrop hat den Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga perfekt gemacht. Die Konkurrenz attestierte den Essenern, das stärkste Team gewesen zu sein. Als Absteiger stehen TuSEM Essen, der SC Reusrath, der FSV Vohwinkel und der 1. FC Wülfrath fest.

In der neuen Saison wird es wichtige Änderungen bei den Staffeln geben.

Aus drei Staffeln wie bisher werden nun zwei. Dies bedeutet, dass in jeder Staffel nun jeweils 20 Teams im Einsatz sind. 38 angesetzte Spieltage sorgen dafür, dass die Saison früh startet. Außerdem müssen sich alle Beteiligten auch auf die eine oder andere Englische Woche einstellen.

Wann beginnt die neue Saison?

Bereits am 6. August fällt der Startschuss in die Meisterschaftsrunde 2023/24, und es geht gleich in eine Englische Woche. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am 17. Dezember. Pausen wird es auch im November nicht geben. Da am Totensonntag (26. November) nicht gespielt werden darf, geht der 18. Spieltag am 25. November über die Bühne. Die Winterpause endet dann am 18. Februar. Einstellen müssen sich alle auf einen Spieltag am Gründonnerstag (28. März). Beendet wird die Saison 2023/24 mit dem 38. Spieltag am 2. Juni 2024.

Welche Auswirkungen hat der frühe Saisonstart?

Die Vorbereitung beginnt sowohl beim FC Remscheid als auch beim SV 09/35 Wermelskirchen sehr früh. Sebastian Pichura bittet seine Schützlinge am Freitag, 23. Juni, zur ersten Einheit ins Dönges-Eifgen-Stadion. Beim FCR geht es schon am 18. Juni los. Dann bittet der neue Remscheider Trainer Ferdi Gülenc zum Aufgalopp.

Kann man zum jetzigen Zeitpunkt bereits über Saisonziele beim SV 09/35 sprechen?

Das kann man durchaus. Die Wermelskirchener werden auf alle Fälle möglichst schnell wieder die nötigen Punkte sammeln wollen, um auf die sichere Seite zu gelangen. Anders als im vergangenen Jahr, dürfte es in diesem Sommer auch keine große personelle Fluktuation geben. Auch auf der Trainerbank ist Kontinuität angesagt. Neuverpflichtungen hat es bisher aus der Bezirksliga gegeben. Damit sind die Verantwortlichen vor einem Jahr bekanntlich gut gefahren.

Wie werden die Ziele beim FC Remscheid sein?

Beim FCR liegt das Konzept „Oberliga 2025“ in der Schublade. Dass man bereits in der neuen Saison oben mitspielen will, liegt auf der Hand. Aus diesem Grund sind die Verantwortlichen bei den Neuverpflichtungen in diesem Jahr einen anderen Weg gegangen und setzen auch auf erfahrene Leute. Vom Cronenberger SC, den der neue Coach Ferdi Gülenc vor einem Jahr zum Klassenerhalt in der Oberliga geführt hatte, wird gleich ein Quartett kommen. Allerdings konnte dieses bei seinem bald Ex-Verein nicht verhindern, dass die Wuppertaler seit einer Woche als Absteiger feststehen.

