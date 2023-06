Ehepaar Bauss verlegt den Lebensmittelpunkt nach Schweden

Im hohen Norden wollen sie Ruhe finden.

Von Andreas Dach

Wermelskirchen. Am Mittwoch vergangener Woche war sein letzter Arbeitstag als Lehrer (Mathematik, Physik, Technik) an der Nelson-Mandela-Schule gewesen. Am Donnerstag dann machte sich Hans-Werner Bauss gemeinsam mit Ehefrau Christiane auf den Weg nach Schweden. Urlaub? Ein paar erholsame Tage im hohen Norden? Nichts da! Die beiden sind Auswanderer, haben Deutschland verlassen. Nach Möglichkeit für immer.

Wie oft haben wir im RGA-Sport über die beiden Motorsportfreaks, die mit ihrem Gespann seit Jahrzehnten die Trialszene national und international aufmischen, geschrieben. Damit könnte es vorbei sein. Oder es könnte zumindest seltener werden. Der 68-Jährige und die 64-Jährige hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, ihren Lebensmittelpunkt in ein anderes Land zu verlagern. Jetzt haben sie es in die Tat umgesetzt und dem beschaulichen Dabringhausen den Rücken gekehrt. „Wenn wir 30 Jahre jünger wären, wären wir außerhalb Europas gelandet“, sagt Hans-Werner Bauss. Wahrscheinlich in Südamerika. Stattdessen ist es halt Schweden geworden. Südschweden.

Auch Frankreich wäre eine Alternative gewesen. Zumal man dort in der Vergangenheit viele Rennen bestritten hat und sich bestens auskennt. Zudem sind die Sprachbarrieren geringer. „Aber die Probleme sind ähnlich wie die in Deutschland, das wollen wir nicht mehr. Wir haben uns genug geärgert.“ Ihnen ist allerdings klar, „dass auch in Schweden nicht alles Gold ist“. Dänemark gefällt ihnen nicht, Norwegen ist zu teuer, Finnland zu weit.

Im Herbst 2021 haben die Bauss´ begonnen, nach einer passenden Immobilie zu suchen, im Mai 2022 ist der Kaufvertrag unterschrieben worden, und im Juli 2022 haben sie das Haus übernommen. Seitdem nutzen sie jede freie Minute, um ihr Hab und Gut gen Norden zu transportieren. In Summe waren es 15 bestens gefüllte Anhänger, welche sie im Laufe der Monate nach Schweden in die Region von Karlskrona gebracht haben. 950 Kilometer hin, 950 Kilometer zurück. Plus eine dreiviertelstündige Schiffspassage von Puttgarden nach Rodby.

+ Hans-Werner Bauss: Das Rasenmähen klappt schon. © HWB

Aber sie wollten es. Unbedingt. Dafür haben sie gekämpft, was alleine schon den Erwerb des Anwesens angeht. Was man wissen muss: In Schweden werden Häuser ersteigert. Übers Handy. 90 bis 100 Häuser hatten sich Hans-Werner und Christiane Bauss angeschaut. Mal war eine Fabrik direkt gegenüber, mal war es zu einsam, mal gefiel ihnen die Straßenanbindung nicht. Als sie dann das passende Objekt für sich entdeckt hatten, war Coolness gefragt. „Das Ersteigern geht an die Nerven“, stellt Bauss heraus. Es gab zwei Mitbietende. Die Summe erhöhte sich von Tag zu Tag. Noch einmal das Paar aus Dabringhausen: „Wir hatten für uns eine Obergrenze festgelegt.“ Die wurde dann auch nicht überschritten.

Jetzt warten 150 Quadratmeter Wohnfläche, ein Gästehaus, eine geräumige Garage und ein großes Grundstück auf die Ruhesuchenden. Mit jeder Fahrt gen Schweden wurde der eigene Haushalt weiter ausgedünnt. So sehr, dass man schließlich für die letzte Zeit in Dabringhausen eine Ferienwohnung bezog. Um es wenigstens ein bisschen wohnlich zu haben.

Was versprechen sich die beiden Motorsportler nun von ihrem neuen Quartier in Schweden? Warum lassen sie alles hinter sich? Hans-Werner Bauss erklärt: „Es ist einsam, aber wir sind nicht alleine.“ In einem Radius von 400 Metern gibt es drei weitere Häuser. Die Dabringhausener: „Die Leute sind entspannter, alle sehr hilfsbereit.“ Dinge, die sie in Deutschland zunehmend vermisst haben: Der immense Autoverkehr, das Drängeln im Supermarkt – all das brauchen sie nicht mehr. Der 68-Jährige: „Die Leute sollen mich einfach in Ruhe lassen.“

Was nicht bedeutet, dass er künftig angelnd („Das ist sowieso nicht mein Ding“) an einem Gewässer sitzen wird und jegliche Kontakte ablehnt. Nein, nein, aber alles soll gemächlicher sein und werden. Ins Gästehaus muss eine Toilette eingebaut werden, die Elektrik in der Garage muss stabiler werden, und ein Carport für den Anhänger soll auch entstehen. Gut, dass Hans-Werner Bauss handwerklich nicht zu den Unbegabtesten gehört.

+ Schönes Fleckchen Erde: Das Bauss-Haus. © HWB

Perspektivisch will er Motorrad- und Fahrradtouren anbieten. Aber dazu will er erst einmal auch die Sprache besser beherrschen. „Vieles geht zwar auf Englisch, aber ich finde es wichtig fürs Integrieren, dass man die Sprache spricht.“ Schon länger ist er diesbezüglich mit seiner Christiane onlinemäßig unterwegs, im Winter soll auch eine Sprachschule vor Ort besucht werden.

Es ist also viel zu tun. Zumal Christiane Bauss in ihrem Beruf als Key Account Managerin weiter tätig sein will – per HomeOffice ist das kein Problem. Gut ist – man lese und staune –, dass die Internetverbindung dort oben „deutlich besser ist als in Deutschland“. Einige dienstliche Reisen innerhalb Europas kommen auch noch dazu.

Kommen wir zur Frage, die gestellt werden muss, wenn jemand nach Schweden übersiedelt: Haben Sie keine Angst vor aggressiven Mücken? Bauss lächelt, versichert dann glaubhaft: „Dort sind nicht mehr als in Dabringhausen.“ Wobei das nicht für ganz Schweden gelte: „Es gibt schon Regionen, die fürchterlich sind.“ Und was ist mit den Elchen? Stehen sie nicht plötzlich im Wohnzimmer? „Bislang haben wir noch keine gesehen.“

+ Apfelbäume vor dem Haus der Bauss´. © HWB

Sie wollen sich in Ruhe einleben. Die drei Motorräder befahren längst schwedischen Boden. Das Gespann wurde bei der letzten Fuhre mit dorthin genommen, auch das Pferd von Christiane Bauss. Weshalb man mit zwei Fahrzeugen gefahren ist. „Wir konnten es uns nicht vorstellen, am Ketzberg mal wegzuziehen“, sagt Hans-Werner Bauss. Von dort seien es nach Dabringhausen 3,5 Kilometer gewesen. So weit haben sie es jetzt zum nächsten Supermarkt.

Die Familie (Hans-Werner Bauss hat zwei Töchter aus erster Ehe) wird fehlen, die Freunde auch. Der Montagstreff besteht seit 1977 und ist zu Studienzeiten entstanden. Auch wenn der Kreis der Kumpels im Laufe der Zeit kleiner geworden ist, waren die regelmäßigen Treffs in der Lenneper Altstadt bei „Sergio“ immer etwas Besonderes. Der Kontakt wird weiter bestehen bleiben, und der eine oder andere wird bestimmt auch gerne mal im Gästehaus in Schweden ein paar erholsame Tage verbringen wollen. „Das werden wir irgendwann vermieten“, sagen die Bauss´. Die Toilette muss halt erst noch eingebaut werden. „Wir fangen mit Bed and Breakfast an.“

Und was ist mit dem geliebten Gespannfahren, mit dem Trial? In gut erreichbarer Nähe gibt es ein Gelände mit Trainingsmöglichkeiten. Bauss hat schon einmal diesbezüglich vorgefühlt, Kontakt aufgenommen. Seine Augen leuchten. Es würde absolut nicht überraschen, wenn auch (Süd)Schweden bald zu einer Hochburg dieser faszinierenden Sportart werden würde.

Anfahrt

+ Bei der Schlüsselübergabe: Christiane Bauss. © HWB

Im Gegensatz zu einigen anderen Häusern, welche sich Hans-Werner und Christiane Bauss im Vorfeld in Schweden angeschaut haben, ist ihr neues Domizil mit dem Auto relativ gut zu erreichen. Nur die letzten 600 Meter sind eine Schotterpiste, die es bei der Anfahrt zu bewältigen gilt. Ansonsten geht es in der gesamten Zeit nur über asphaltierte Strecken.