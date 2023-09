Ilja Fuchs findet seinen neuen Platz

Nach der aktiven Laufbahn hat der Wermelskirchener nun auch die als Torwarttrainer beendet.

Wermelskirchen. Sein Platz war über Jahrzehnte der zwischen den Pfosten eines Handballtores. Oder ein paar Meter davor wie in den vergangenen acht Jahren, als Ilja Fuchs bei den Bergischen Panthern als Torwarttrainer seinen Teil zur Erfolgsgeschichte beitrug. Doch damit ist Schluss. In der am vergangenen Wochenende begonnenen Saison bekleidet der 52-Jährige keine offizielle Funktion mehr beim Drittligisten, wird wohl aber regelmäßig weiter vor Ort sein. „Ich werde mir die Spiele schön von der Tribüne aus anschauen“, sagt Fuchs, der nach einer herausragenden Karriere diese nun endgültig beendet hat. „Irgendwann ist eben einfach auch mal gut“, sagt der Wermelskirchener.

„Das war für mich die große Welt.“

Auch ein Grund: Der berufliche Aufwand des Hausverwalters hat extrem zugenommen. „Ich habe Anfang des Jahres zusammen mit meiner Kollegin Claudia Wieczorek die Robert-Eck-Immobilien-Verwaltungs-GmbH von meinem Stiefvater übernommen“, erzählt Ilja Fuchs. Die dadurch extrem knapp bemessene Freizeit wolle er nun anders nutzen, als sie in den stickigen Handballhallen der Region zu verbringen. Wie es der Klasse-Torhüter eben seit den 1970er-Jahren und bei diversen Stationen gemacht hat.

Die Anfangszeit

Losgelegt hat Fuchs (natürlich) beim Wermelskirchener TV. In der E-Jugend. Die meiste Zeit verbrachte er im Nachwuchsbereich aber beim CVJM, von wo es für das erste A-Jugend-Jahr zurück zum WTV ging. Nach diesem rückte der groß gewachsene Torhüter (1,96 Meter) direkt in die 1. Mannschaft auf, die in der Regionalliga, damals die dritthöchste deutsche Spielklasse, zu Hause war. „Zweimal die Woche Torwarttraining unter Piff Assmann – das war schon sehr prägend“, blickt Fuchs gerne auf diese Zeit zurück. „Ihm und dem damaligen Trainer Manfred Voss habe ich am meisten zu verdanken.“

Die Ausflüge

+ In der jüngeren Vergangenheit brachte sich Fuchs bei den Panthern als Torwarttrainer ein. © Holger Battefeld

Nach den ersten wertvollen Seniorenerfahrungen beim WTV und einem Abstecher zur HSG Hilgen/Niederwermelskirchen wagte er den Sprung zum TSV Milbertshofen nach München, wo der Wermelskirchener nach seinem Zivildienst ursprünglich studieren wollte. Weil das aber nicht zustande kam, Fuchs aber schon einen Vertrag beim damaligen Regionalligisten unterschrieben hatte, machte er sich in der bayerischen Metropole ein Jahr lang eine schöne Zeit. „Das war eine wie Thekenmannschaft. Wir hatten eine Menge Spaß.“

Richtig ernst wurde es dann nach der Rückkehr ins Bergische. Über den WTV führte ihn sein Weg Ende der 1990er zum Zweitligisten Sportring Solingen, einem Vorgängerverein des heutigen BHC. Mit Trainer Bob Hanning und Mitspielern wie Florian Kehrmann oder Torsten Jansen. „Weil Hanning zu der Zeit auch Co-Trainer der Nationalmannschaft war, haben wir für diese auch immer wieder in der Sportschule Kaiserau den Sparringspartner gespielt“, erinnert sich Fuchs und schwärmt: „Das war für mich die große Welt.“ Daran änderten auch die verhältnismäßig geringen Spielanteile nichts. Alleine die Trainingseinheiten „waren ein Erlebnis“. Und davon gab es vor allem in der Vorbereitung einige. Fuchs: „Bob hat immer gesagt, wir sollen uns nicht beschweren, weil wir ja schließlich fünfmal frei haben. Es hätten an sieben Tagen auch 21 statt nur 16 Einheiten sein können.“

Nach einer Saison in Solingen ging der Wermelskirchener für zwei Jahre zu Unitas Haan, für eins zur Lenneper TG und für vier Spielzeiten nach Leichlingen. Erst unter Trainer Braco Sladakovic in der Oberliga, dann folgte unter Frank Lorenzets Regie der Aufstieg in die weiterhin drittklassige Regionalliga.

Die Rückkehr

Mit dem Wechsel zum TuS Wermelskirchen verfolgte Ilja Fuchs den Plan, erstmals etwas kürzertreten zu wollen. Was nur bedingt gelang, wie am Durchmarsch bis zur Regionalliga abzulesen war. Danach sollte jedoch erstmals Schluss sein. „Aber dann kam der Middi um die Ecke“, sagt der Torhüter lächelnd. Hans-Jürgen Middendorf lotste ihn noch einmal zurück zur TG Hilgen beziehungsweise den Bergischen Panthern, mit der/denen er einige Jahre in der Oberliga spielte. Mit 44 war dann Schluss.

Die Trainer

+ In seinen besten Jahren gehörte Ilja Fuchs zu den stärksten Torhütern der Region. © Uli Preuss

Nicht nur von Assmann und Voss, wie beschrieben, spricht Ilja Fuchs in den höchsten Tönen. Auch René Witte und Frank Lorenzet genießen größte Wertschätzung. Über Letztgenannten sagt er: „Ich kenne Lori schon aus Schulzeiten. Da war er zwei Klassen über mir. Wir hatten in all den Jahren viele Meinungsverschiedenheiten und haben uns damals sicherlich auch schon mal gekloppt. Mittlerweile verstehen wir uns aber sehr gut. Und als Trainer ist er bombe.“ Ähnlich viel hält er vom aktuellen Coach Marcel Mutz: „ Wenn man sieht, was die Panther für einen Etat haben, dann spricht das für den Celli. Er arbeitet extrem akribisch, überlässt nichts dem Zufall, kann mit den Spielern umgehen und hat unheimlich Ahnung vom Handball. Das Gesamtpaket ist Weltklasse.“

Die Zukunft

Als Handball-Rentner will es Fuchs ruhiger angehen lassen. Am Wochenende möchte er abschalten, die Fußball-Bundesliga und ganz speziell Borussia Mönchengladbach im Fernsehen gucken, Zeit mit seiner Familie verbringen und den beruflichen Stress hinter sich lassen. Diesen Plan hat der Wermelskirchener auch bis vor Kurzem als Golfer beim GC Dreibäumen verfolgt. „Aber selbst dafür fehlte mir dann irgendwann die Zeit.“

Nichts zu rütteln gibt es an einem anderen Hobby. Mit Kumpels macht er seit zehn Jahren einmal in der Woche in einem Proberaum der Alten Schlossfabrik Musik. „Heavy Metal, Punk Rock – nur eigene Sachen“, erzählt der 52-Jährige, der am Schlagzeug der Band (ohne Namen) sitzt. „So als Grobmotoriker . . .“, sagt Fuchs lachend. Das sei für ihn entspannend. Und: „Das möchte ich auch nicht aufgeben.“

Im Gegensatz zu seiner Handballkarriere. Zum Abschluss bekam der Torhüter ein ganz besonderes Präsent. Seine Mutter und sein Stiefvater schenkten Fuchs einen Stuhl, auf dem sich Fotos und Zeitungsartikel seiner langen Sportlerlaufbahn wiederfinden. „Ich dachte, ich gucke nicht richtig“, erzählt der Wermelskirchener begeistert, der für das Prachtexemplar einen passenden Platz gefunden hat: „Der steht im Wohnzimmer, wo ihn jeder sehen kann.“

Familie

Ilja Fuchs lebt in zweiter Ehe in Wermelskirchen und hat vier Kinder. Drei Töchter (23, 24 und 26) und einen Sohn (13). Letztgenannter ist auch sportbegeistert unterwegs, eifert aber nicht dem Papa nach, sondern spielt Fußball. Erst beim SV 09/35 Wermelskirchen, dann in Hilgen und nun bei TuRa Süd.