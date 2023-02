Ihr Ur-Süder: Ladet uns doch gerne mal ein!

Mein Blick auf die Woche im Sport

+ © Michael Sieber andreas.dach@rga.de © Michael Sieber

Sie sind so etwas wie Urgesteine in der Laufabteilung von TuRa Süd. Alle, die sich in der bergischen Läuferszene auskennen, werden beim Lesen folgender Namen bestimmt freudig mit der Zunge schnalzen: