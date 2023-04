IGR: Walsum ist ein schlechtes und ein gutes Pflaster

Bundesliga: Wie die Spiele der Rollhockey-Männer und -Frauen in Walsum gelaufen sind.

Remscheid. Es ist und bleibt keine Bundesliga-Saison, an welche man sich bei der IGR Remscheid gerne erinnern wird. Eine Feststellung, welche sich auf die Männer bezieht, die auch in ihrem vorletzten Spiel fast alles vermissen ließen, was sie einmal ausgezeichnet hat. Bei der RESG Walsum setzte es ein 2:9 (0:6)-Niederlage, welche auch noch höher hätte ausfallen können. „Der Glaube, hier gewinnen zu können, war nicht da“, stellte Trainer Marcell Wienberg ernüchtert fest. „Nicht alle waren in ihrer Leistung bei 100 Prozent.“

Klare Worte, welche sich auch auf viele andere zurückliegende Partien übertragen lassen. Es stimmt schon länger nicht im Mannschaftsgefüge. Jetzt kann es nur noch darum gehen, das letzte Spiel in Cronenberg einigermaßen vernünftig über die Bühne zu bringen. Das findet am 15. April statt. Dann macht man am besten schnell einen Deckel auf die Spielzeit 2022/2023, in welcher man eigentlich vorgehabt hatte, am Ende einen Cup in die Höhe zu recken. Egal ob in der Meisterschaft oder im Pokal. Davon ist man extrem weit entfernt geblieben.

Um sich für die Zukunft möglichst gut und seriös aufzustellen, werden gerade extrem viele Gespräche geführt. So darf man gespannt sein, wie der Kader künftig aussieht und wie wettbewerbsfähig man ist.

In Walsum hatten Torhüter Jonas Langenohl (Probleme mit dem Nacken) und Alexander Ober (hat die ganze Woche nicht trainiert) gefehlt. Das erklärt aber nicht den blutleeren Auftritt, welcher auch nicht wirklich durch die Treffer von Leonard Schmidt (36.) und Yannick Peinke (44.) aufgehübscht wurde.

Ganz anders sah dann der Auftritt der Frauen der IGR Remscheid im Anschluss an identischer Stelle aus. Sie gewannen bei der RESG Walsum mit 8:2 (4:1) und stellten ihre Ambitionen in der Meisterschaft eindrucksvoll unter Beweis. Diesmal ließen sie sich durch die rustikale Spielweise des Gastgebers nicht einschüchtern und zogen ihren Stiefel gekonnt durch. „Wir haben das Spiel genau so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Trainer Thomas Beck lobend.

Wenn es überhaupt einen Punkt gab, bei dem man den Finger in die Wunde legen konnte, dann war es die Chancenverwertung. Die Bergischen ließen noch eine Vielzahl von Möglichkeiten aus, hätten toremäßig locker auch die Zweistelligkeit erreichen können. Beck: „In Summe muss ich der Mannschaft aber ein großes Kompliment machen.“ Die Tore erzielten Anna Behrendt, Saphira Giersch (je 3), Lea Steinmetz und Celina Söhngen.