IGR startet Mitte Juli in die Saisonvorbereitung

Nach dem Verpassen der Play-offs war beim Rollhockey-Bundesligisten IGR Remscheid die Saison bereits vor Wochen beendet. Aktuell werden noch ein wenig die Wunden geleckt. Außerdem blickt man bereits in die Saisonvorbereitung. „Grundsätzlich geht es im Augenblick ein wenig ruhiger zu“, erklärt IGR-Coach Marcell Wienberg. Allerdings sind aktuell noch die Spieler der 2. Mannschaft und der U20 im Einsatz.

Mit Jochen Thomas und Yannick Peinke, mit denen Wienberg in der neuen Saison eng an der Bande beziehungsweise auf der Platte zusammenarbeiten wird, trifft er sich am 2. Juli. Dann wird der Vorbereitungsplan im Detail abgestimmt. Für das Bundesligateam geht es dann Mitte Juli, in der zweiten Hälfte der Sommerferien, wieder los.

Bereits über die Bühne gegangen ist die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der IGR. Marcell Wienberg, Elmar Spilles und Kira Steinmetz sind in ihren Vorstandsämtern bestätigt worden. Rund 4000 Euro seien im vergangenen Jahr zusammengekommen. „Davon sind 95 Prozent an den Nachwuchs gegangen“, berichtet Wienberg, der hofft, dass sich noch mehr Interessierte dem Förderverein anschließen. pk