IGR sorgt für Überraschung in Walsum

Die Bundesligisten zeigten beim Spiel gegen die RESG Walsum was sie drauf hatten.

Mit Kampf und Einsatz, der über die Grenzen hinausgeht, kann man Berge versetzen. Dies zeigte Rollhockey-Bundesligist am Samstagnachmittag im Bundesliga-Nachholspiel bei der RESG Walsum und siegte mit 4:1 (0:1). „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, ihr müsst noch mehr geben. Dann gewinnt ihr. Auch wenn ihr am Ende k... über der Bande hängt“, erklärte IGR-Trainer Marcell Wienberg, der hocherfreut und mächtig stolz auf das war, was seine Schützlinge abgeliefert hatten.

Dabei ging es mit einer personellen Hiobsbotschaft los. Joel Halek meldete sich erkrankt ab, und so standen nur noch sechs Feldspieler zur Verfügung. Die gaben dann aber alles und nahmen, wie es der Coach im Vorfeld gefordert hatte, dem Gegner dem Spaß am Spiel. Der schien die IGR zudem völlig unterschätzt zu haben. Zwar gingen die Walsumer nach 19 Minuten mit 1:0 in Führung.

Doch da die Remscheider ansonsten nicht mehr zuließen, wurde der Frust bei den Gastgebern immer größer, die sich dann – wie schon im Hinspiel – unschöne Aktionen leisteten. Dies hatte zwei blaue und auch eine rote Karte zur Folge. Yannick Peinke mit einem Doppelpack (38./41.), Daniel Strieder (46.) und Henry Kulmer (49.) sorgten mit ihren Treffern dann für den überraschenden Sieg, der einen großen Schritt in Richtung Play-offs bedeutete. pk