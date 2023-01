IGR-Frauen sind zurück an der Spitze

So lief das Spiel der Bundesliga-Frauen aus Remscheid in Düsseldorf. Samstag Halbfinale im DRIV-Pokal.

-ad- Auch für dreckige Siege gibt es Punkte. Das ist die Erkenntnis aus dem 3:1 (2:1)-Erfolg der IGR Remscheid in der Bundesliga der Frauen beim TuS Düsseldorf-Nord. Die Mannschaft von Thomas Beck spielte in der Landeshauptstadt nicht die Sterne vom Himmel, aber sie machte ihre Hausaufgaben.

Es war mehr Kampf als spielerische Leichtigkeit. Sonst hätte aus der 2:0-Führung (herausgeschossen von Saphira Giersch) schnell mehr werden können. „Eigentlich hätten wir mit einer 6:0-Führung in die Halbzeitpause gehen müssen“, fand Beck. Stattdessen kassierte man unmittelbar vor der Sirene den Anschlusstreffer.

Hätte man eine solche Begegnung in der vergangenen Saison möglicherweise noch verloren, so blieb man diesmal stabil und erhöhte erneut durch Giersch auf 3:1. Die Entscheidung. Jetzt freut man sich aufs Halbfinale im DRIV-Pokal am Samstag.