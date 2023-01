So lief es für die IGR in Italien

Remscheid. Zumindest rein theoretische Chancen hat die IGR Remscheid noch, in die nächste Runde des WSECups einzuziehen. Bei Galileo Follonica in Italien gab es am späten Samstagabend eine 0:6 (0:4)-Niederlage, mit welcher der Rollhockey-Bundesligist einigermaßen gut leben konnte und für das Rückspiel in knapp zwei Wochen zumindest noch ganz dezente Möglichkeiten lässt, das Ding umzubiegen.