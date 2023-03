IGR: Männer scheitern am TuS, Frauen siegen in Verlängerung

Extrem spannende Spiele in der Rollhockey-Bundesliga.

Von Andreas Dach

So, das war´s! Für die Männer der IGR Remscheid nimmt die Spielzeit 2022/2023 ein frühes und enttäuschendes Ende: Nachdem der Pokalwettbewerb nur für einen Kurzzeitaufenthalt gesorgt hatte, muss man nach dem 3:4 (1:2) beim TuS Düsseldorf-Nord auch in der Bundesliga die Segel streichen. Die Play-offs sind in unerreichbare Ferne gerückt. Nur ein sportliches Wunder an den letzten Spieltagen könnte die Mannschaft von Marcell Wienberg noch auf den erhofften vierten Platz spülen. Der Trainer sagte nach dramatischen Minuten in der Landeshauptstadt dann auch: „Das ist ein Spiegelbild der gesamten Saison.“

Zwar zeigte die IGR Moral und laut dem Chefcoach „ein ganz anderes Gesicht als in der vergangenen Woche“. Es reichte trotzdem nicht zum dringend nötigen Sieg beim direkten Rivalen. Einige Phasen waren durchaus ansehnlich, aber was sich das Team mühevoll aufgebaut hatte, schmiss es mit dem Allerwertesten auch wieder um. Allen gegnerischen Toren gingen krasse individuelle Fehler voraus. Kaum ein Spieler konnte sich davon freisprechen. Vor allem die Ballverluste in der eigenen Hälfte waren Genickbrecher.

Die passierten einem arrivierten Nationalspieler wie Daniel Strieder (drehte in der zweiten Hälfte mächtig auf) genauso wie einem jungen Burschen wie Henry Kulmer. Auch der ansonsten richtig starke Torhüter Ben Kessens ließ einen Schuss durch die Hosenträger rutschen. So hatte jeder seinen Anteil daran, dass es kein Happy End gab. Unfassbar, dass der TuS in beiden Halbzeiten durch Doppelschläge von Ben Barnekow und Nick Heinrichs (21./29.) innerhalb einer Minute erfolgreich war. Die IGR kämpfte sich immer wieder heran, verkürzte durch Yannick Peinke (24.) und Daniel Strieder (32./40.). Der Rest? Frust! Alle rollten nach Spielende flott in die Kabine. Fazit: Es gibt viel zu tun bei der IGR, und es wird sich viel tun.

An gleicher Stelle gewannen die Remscheider Frauen direkt im Anschluss mit 6:5 (5:5, 1:5) nach Verlängerung. Ein Wahnsinnsspiel, welches Anna Behrendt (60.) entschied. Zur Pause hatte die IGR nach ganz schwacher Abwehrleistung mit 1:5 im Hintertreffen gelegen. „Dann haben wir den Mädels mal tief in die Augen geschaut“, berichtete Trainer Thomas Beck. Fortan ging es nur noch in eine Richtung. In der regulären Spielzeit trafen Behrendt, Lea Steinmetz (je 2) und Saphira Giersch. Beck: „Das rechne ich den Mädels hoch an.“