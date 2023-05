IGR holt die Deutsche Meisterschaft

Am späten Sonntagnachmittag war es geschafft. Die Frauen der IGR Remscheid gewannen in Cronenberg die Deutsche Meisterschaft.

Remscheiderinnen siegen im dritten Spiel in Cronenberg.

Von Peter Kuhlendahl

Die Trophäe stand am Samstagnachmittag bereits griffbereit an der Bande in der Alfred-Henckels-Halle in Wuppertal. Und die Frauen des RSC Cronenberg dachten, sie hätten bereits mehr als eine Hand am „Pott“, da sie das erste Finale mit 4:1 bei der IGR Remscheid gewonnen hatten. Doch dann kam alles anders. Die IGR hat sich nach einem dramatischen dritten Spiel am Sonntag die Deutsche Meisterschaft gesichert. Nach einem 3:2 (0:1)-Sieg am Samstag setzten sich die Remscheiderinnen am Sonntag mit 4:3 (0:1/2:2) nach Verlängerung und Penaltyschießen durch.

Annika Zech und Lea Steinmetz behielten vom Punkt die Nerven. Und als Keeperin Annabell Pillenkamp den letzten Penalty der Wuppertalerinnen meisterte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

„Das ist der Wahnsinn. Unglaublich, was dieses Team geleistet hat“, erklärte ein überglücklicher IGR-Trainer Thomas Beck. Der Vorsitzende Georg Feldhoff konnte sein Glück kaum fassen: „Das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.“ Und Zech betonte: „Wir sind als ein Team aufgetreten und haben über den Spaß ins Spiel gefunden.“

Die dritte Partie begann zunächst ausgeglichen. Doch als der RSC in der achten Minute in Führung ging, hatte er in der Folge das Heft in der Hand. Allerdings versäumte man es, weitere gute Chancen zu nutzen. Die Remscheiderinnen setzten zwar den einen oder anderen Konter, die aber für wenig Gefahr sorgten.

Nach dem Wechsel dann ein völlig anderes Bild. Die IGR übernahm die Kontrolle, nutzte ihre Chancen aber nicht. Und wie aus dem Nichts erhöhte der RSC auf 2:0 (35.). Doch ein Doppelschlag von Saphira Giersch (36./42.) brachte den Ausgleich. Chancen gab es in der Folge noch auf beiden Seiten. Aber keine Tore mehr.

Dabei begann die Partie am Samstag so wie auch in den letzten Spielen gegen den RSC. Die Remscheiderinnen waren ebenbürtig, nutzten aber ihre Chancen nicht. Wie Sara Sousa in der 14. Minute, als die Kugel auf der Torlinie tänzelte. Und es schien sich zu rächen, da Lilli Dicke im Gegenzug zum 1:0 traf. Annika Zech belohnte mit ihrem Treffer zum 1:1 (39.) dann endlich den guten Auftritt der Gäste, die allerdings postwendend wieder in Rückstand gerieten. Doch Celina Söhngen (41.) und Saphira Giersch (43.) drehten dann den Spieß endgültig um. Es folgten Angriffe um Angriffe der Wuppertalerinnen. Doch mit Glück, Geschick und einer starken Pillenkamp zwischen den Pfosten brachte die IGR den knappen Sieg ins Ziel.

Einwurf von Peter Kuhlendahl: Chapeau, IGR-Frauen

+ peter.kuhlendahl@rga.de © Peter Kuhlendahl

Bayern München und Borussia Dortmund liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der Fußball-Bundesliga. Den haben die Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid seit Sonntagnachmittag bereits eingetütet. Nach zwei Siegen beim RSC Cronenberg an diesem Wochenende haben sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen und sind damit das beste nationale Frauenteam. V

ergleiche hinken zwar immer. Und die Anzahl von Mannschaften ist bundesweit eher übersichtlich. Aber Deutscher Meister ist nun einmal Deutscher Meister.

Und geschenkt wird auch im Rollhockey keinem was. Zudem haben sich die Remscheiderinnen in dieser Saison gegen den RSC fünfmal geschlagen geben müssen. In drei Partien in der Bundesliga und in den beiden Pokalendspielen. Sie haben aber weiter an sich geglaubt.

Auch wenn mancher Außenstehender sie bereits abgeschrieben hatte. Sie haben nach den Niederlagen weiter hart gearbeitet. Und sind jetzt dafür belohnt worden. Da kann man vor allen Beteiligten nur den Hut ziehen und sie für das tolle Happy End beglückwünschen.