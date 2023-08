IGR greift am 7. Oktober in das Geschehen ein

Rollhockey: Die Bundesliga der Männer verspricht sehr spannend zu werden.

Remscheid. -ad- Tschüss, Dreifach-Runde. Willkommen, klassischer Hin- und Rückrunden-Modus. Die Rollhockey-Bundesliga kehrt nach der Aufstockung der Liga auf sieben Teams wieder zu Bewährtem zurück. Mit dem RHC Recklinghausen und dem HSV Krefeld sind nach dem Rückzug des RSC Darmstadt zwei Teams dazugekommen, welche durchaus als Bereicherung der höchsten deutschen Spielklasse durchgehen.

Der RHC freut sich über die Rückkehr von zwei Eigengewächsen, die beim SK Germania Herringen internationale Erfahrungen sammeln konnten: Christoph Rindfleisch und Niklas Nohlen. Echte Verstärkungen. Auch in Krefeld freut man sich über Rückkehrer. An vorderster Stelle: Tobi Wahlen, der an früherer Wirkungsstätte das Amt als Cheftrainer übernimmt. Auf Spielerseite ist unter anderem Nils Hilbertz dazugekommen.

Damit verspricht die Bundesliga so spannend wie lange nicht zu werden. Favorisiert sind einmal mehr der SK Germania Herringen und der RSC Cronenberg. Bei der RESG Walsum muss man abwarten, welche Auswirkungen die vielen Zu- und Abgänge haben. Unter anderem sind vier Spieler aus Spanien dazugekommen. Das Amt des Torwarttrainers hat Jens Stölzel (früher sehr erfolgreich im Kasten der IGR Remscheid) übernommen. Schließlich sind da die Rheinländer, nämlich der TuS Düsseldorf-Nord. Die gute Jugendarbeit dürfte auch zunehmend Früchte tragen.

Die ist auch bei der IGR angesagt. Mit Yannick Peinke gibt es allerdings „nur“ noch einen Führungsspieler, der die junge Bande auf dem Spielfeld auf Kurs bringen soll. Das wird noch Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn mit Aaron Drossel und Yannik Hinz hochtalentierte Kräfte dazugekommen sind. Während die Saison offiziell bereits am 30. September beginnt, greift die IGR erst eine Woche später mit dem Heimspiel gegen den SK Germania Herringen ein (7. Oktober).

Die Vorrunde endet am 2. Dezember dieses Jahres, weiter geht es am 13. Januar 2024. Letzter Spieltag der Rückrunde ist der 6. April. Die Play-offs starten am 20. April, der Meister ist spätestens am 12. Mai ermittelt.