Hüzeyfe Dogan bleibt Coach beim Wuppertaler SV

Blick über den Zaun: HSV in Lintfort.

Nach den zuletzt eher mageren Ergebnissen in der Fußball-Regionalliga geht es für den Wuppertaler SV nun darum, die restliche Saison sportliche gut über die Bühne zu bringen. Wie an diesem Samstag (14 Uhr) in der Partie beim SV Lippstadt. Allerdings ist noch nicht sicher, ob die Partie aufgrund der dortigen Bodenverhältnisse auch stattfindet. Nägel mit Köpfen haben die Wuppertaler indes auf der Trainerposition gemacht. Hüzeyfe Dogan coacht das Team auch in der neuen Saison. „Ich freue mich, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat gezeigt, dass er die Mannschaft erreicht und sie in gute Bahnen gelenkt hat“, betont Stephan Küsters, der Sportliche Leiter des WSV.

In der 2. Bundesliga müssen die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath an diesem Samstag (17.30 Uhr) beim TuS Lintfort ran. Auf dem Weg zum Aufstieg will sich der Tabellenführer aus der Klingenstadt natürlich auch dort keine Blöße geben. Allerdings ist der HSV gewarnt. Die Lintforterinnen haben zuletzt vier Partien in Folge gewonnen. -pk-