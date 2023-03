Hückeswagen rechnet sich etwas aus

ATV-Trainer Jens Greffin und seine Schützlinge wollen am Sonntagnachmittag beim Tabellennachbarn in Wuppertal punkten.

Von Lars Hepp

HG Remscheid II – Wermels-kirchener TV (Sa., 17 Uhr, Neuenkamp). Im Hinspiel feierten die Remscheider in letzter Sekunde einen glücklichen 28:27-Erfolg. „Wir wollen jetzt auch den zweiten Vergleich zu unseren Gunsten entscheiden“, hofft Trainer Fabian Flüß auf einen positiven Ausgang. Dafür müsse aber in erster Linie die Chancenverwertung besser werden. In den vergangenen Wochen klafften gerade in diesem Bereich die größten Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Simon Stausberg, Lukas Müller (beide Urlaub) sowie der immer noch verletzte Torsten Wittmaack stehen nicht zur Verfügung.

Bei den Wermelskirchenern hat sich die Laune nach dem klaren Heimerfolg über den Wald-Merscheider TV wieder enorm gebessert. Allerdings wird in Urlauber Thomas Schmitz eine ganz wichtige Kraft ausfallen. Der weiter fehlende Trainer Jacek Krajnik wird einmal mehr durch Carsten Lorenz auf der Bank vertreten.

Wald-Merscheider TV – HC BSdL (Sa., 19 Uhr). Beim Tabellenfünften in Solingen stehen die Schützlinge von Trainer Björn Sichelschmidt vor einer ganz schwierigen Aufgabe. Bereits im Hinspiel kam seine Mannschaft nicht über eine Punkteteilung hinaus. „Dieser Gegner ist super eingespielt und hat eine Reihe von Akteuren, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen“, sagt der BSdL-Coach. Selber müssen die Remscheider auch diesmal wieder auf eine Reihe wichtiger Kräfte verzichten. Tobias Söhnchen (Schulter), Sven Hopp (Knie) und Abwehrchef Nils Unger (Bänderriss) fallen weiterhin aus.

Ohligser TV – HSG Radevormwald/Herbeck (Sa., 19 Uhr). Der Auswärtspartie beim souveränen Spitzenreiter in Solingen können die Bergstädter vollkommen entspannt entgegensehen. „Wir haben dort überhaupt nichts zu verlieren und wollen den großen Favoriten so lange es eben möglich ist ärgern“, sagt Trainer Björn Frank. Auch in dieser Woche ist die personelle Situation einmal mehr ungewiss, etliche Akteure plagen sich mit grippalen Infekten herum. Frank wird wohl erst kurzfristig seine genaue Besetzung wissen.

Bergische Panther III – SSG Wuppertal (So., 13 Uhr, Schwanen). Laut Spieler und Teamsprecher Angelos Romas tun sich die Panther III immer recht schwer gegen die „Kleinen“ der Liga. So auch im Hinspiel beim Abstiegskandidaten, als die Schützlinge von Trainer Timo Adams zu einem schmeichelhaften 32:31-Erfolg kamen. „Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, zumal der am vergangenen Wochenende auch seinen zweiten Saisonsieg gefeiert hat“, erklärt Romas. Fehlen werden bei den Panthern weiterhin Fabian Schneider (Knie), Samuel Arndt (Hand), Thorben Remmel (Uni) und Tobias Falkner (Fuß). Ein Mitwirken von Jan Scheel ist nach überstandener Handverletzung noch unsicher.

Vohwinkeler STV – ATV Hückeswagen (So., 16 Uhr). Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn rechnen sich die Hückeswagener gegen den vor der Saison hoch gehandelten Gastgeber einiges aus. „Wir haben schon beim 32:28-Hinspielsieg gezeigt, dass wir diesen Gegner ganz gut beschäftigen können“, erinnert sich Trainer Jens Greffin noch sehr gerne an den ersten Vergleich zu Beginn der Saison. Im rechten Rückraum plagen die Hückeswagener im Moment aber einige Sorgen. Tobias Bonekämper ist angeschlagen und konnte in der letzten Partie gegen die Panther-Dritte nur punktuell eingesetzt werden. Zudem ist sein Vertreter Philipp Borisch im Urlaub, so dass sich Greffin auf dieser Seite etwas einfallen lassen muss.

Tabelle

Am vergangenen Wochenende gab es technische Probleme mit dem digitalen Spielverwaltungsprogramm. Deshalb konnten wir auch für die Landesliga keine aktuelle Tabelle veröffentlichen. Hier der aktuelle Stand.

1. Ohligser TV 18 532:427 33:3

2. HC BSdL 17 495:439 26:8

3. DJK Unitas Haan II 18 497:432 24:12

4. HG Remscheid II 18 555:488 23:13

5. Wald-Merscheider TV 17 449:449 22:12

6. HSG Rade/Herbeck 17 441:442 18:16

7. Bergische Panther III 17 452:461 17:17

8. Bergischer HC III 18 483:484 16:20

9. Wermelskirchener TV 18 453:460 16:20

10. ATV Hückeswagen 18 468:483 16:20

11. Vohwinkeler STV 17 469:447 14:20

12. TV Witzhelden 17 426:458 13:21

13. SSG Wuppertal 18 458:591 4:32

14. Niederbergischer HC 18 445:562 4:32