HSV und WSV mit überzeugenden Heimspielauftritten

Solinger Handballerinnen siegen im Pokal, Regionalliga-Fußballer bleiben an der Spitze.

Bergisches Land. Der eher bescheidene Pokalauftritt in Remscheid hat beim Wuppertaler SV keine Spuren hinterlassen. Drei Tage nach dem mühevollen 2:1 im Röntgen-Stadion gelang in der Meisterschaft ein höchst souveräner 2:0 (1:0)-Sieg gegen Aufsteiger FC Wegberg-Beeck und die Verteidigung der Tabellenführung. Charlison Benschop mit einem Flachschuss vom Elfmeterpunkt (11.) und Lion Schweers per Kopfball (64.) waren vor 1900 Zuschauern in Velbert die Torschützen für den WSV, der am nächsten Samstag bei der U23 des SC Paderborn zu Gast ist.

Ebenfalls überzeugen konnten die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath. In der ersten DHB-Pokalrunde hatte der Aufsteiger den Erstligarivalen BSV Sachsen Zwickau zu Gast, der in der vergangenen Saison in der Relegation gegen Göppingen die Klasse gehalten hatte. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzten sich die Gastgeberinnen unter den Augen von 245 Besuchern und der Leitung des Rader beziehungsweise Remscheider Schiedsrichtergespanns Malte Frank/Leo Bona mit 26:24 (12:10) durch. Großen Anteil daran hatte einmal mehr die Burscheiderin Pia Adams, die gegen ihr ehemaliges Team mit sechs Treffern beste Torschützin ihrer Mannschaft war. -ad/fab-