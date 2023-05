HSV-Trio erfüllt sich einen Traum

Handball: Pia Adams, Lucy Jörgens und Sena Gün sind in die 1. Liga aufgestiegen.

Drei Spielerinnen, drei Charaktere – ein Triumph. Sena Gün, Lucy Jörgens und Pia Adams sind am vergangenen Wochenende mit dem HSV Solingen-Gräfrath in die 1. Handball-Bundesliga aufgestiegen und haben damit Geschichte geschrieben. Noch nie hat es in der Klingenstadt ein Frauenteam im Oberhaus gegeben. Ausgiebig gejubelt wurde aber auch in Remscheid (Gün) und Burscheid (Jörgens, Adams), wo das Trio seine sportlichen wie privaten Wurzeln hat.

Wobei die ganz große Sause erst für diesen Samstag geplant ist. In der Klingenhalle machen es die HSV-Handballerinnen um 17 Uhr wie Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wenige Stunden zuvor: Saisonabschluss mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Danach wollen Gün, Jörgens, Adams und Co. den Aufstieg mit den eigenen Fans zelebrieren, ehe abends in der Solinger Lokalität „Tränke“ – nach dem Motto: Nomen est omen – weitergefeiert wird. Und dann geht´s am 6. Juni mit der ganzen Mannschaft noch nach Cala Ratjada auf Mallorca.

Einen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten gab´s am vergangenen Samstag, als bei den Handball-Luchsen in Buchholz, südlich von Hamburg, durch ein 23:22 (15:13) das Meisterstück geschafft wurde. Erst ging in und vor der Halle die Post ab, dann auf der mehrstündigen Busfahrt. „Wir haben gesungen, getanzt und Spaß gehabt. Das war schon sehr lustig“, erzählt Pia Adams, für die es schon der zweite Erstliga-Aufstieg innerhalb der vergangenen drei Jahre war. 2021 war ihr das Kunststück schon mit dem BSV Sachsen Zwickau gelungen.

Diese Erfahrung half der 27-Jährigen, im brutal spannenden Schlussspurt dieser Saison voranzugehen. „Ich habe mich an die Zeit in Zwickau erinnert und am Ende geliefert“, sagt die Rückraumspielerin, der genau diese Rolle zugedacht war, als sie im Sommer 2022 nach einer Erstligasaison in Sachsen zurück ins Bergische gewechselt war.

Anfangs lief es aber gar nicht gut. Nicht für Adams und nicht für den HSV. Als die Mannschaft dann in Schwung gekommen schien, gab´s die böse Pleite in Lintfort. „Da dachte ich schon, das wird nichts mehr“, erinnert sich die Burscheiderin. Doch in der entscheidenden Phase der Saison, der Crunchtime, wie Adams es sagt, waren die Solingerinnen zur Stelle: „Da zählt dann nicht mehr das handballerische Können. Da entscheidet der Kopf. Der Wille. Die Mentalität.“ Von allem hatte sie und ihr Team ordentlich was zu bieten.

+ Auch auf dem Gräfrather Marktplatz wurde gefeiert. © HSV Gräfrath

Während Adams schon vor der Saison mutig ankündigte, um den Aufstieg spielen zu wollen, war Gün nach dessen Realisierung geplättet. „Ich hätte mir das nie erträumen können“, sagt die Torhüterin, die bis 2017 noch bei der HSG Rade/Herbeck in der Oberliga gespielt hat. „Das ist wirklich krass.“ Sie hat mit Natascha Krückemeier und Katja Grewe im Tor ein Gespann gebildet und immer, wenn sie gefordert war, ihren Teil zum Aufsteig beigesteuert. „Als Mannschaft haben wir Gas gegeben und uns am Ende belohnt“, sagt die 25-jährige Remscheiderin.

Für Lucy Jörgens glich die Saison einer Achterbahnfahrt. Erst kehrte sie mit einer Schultereckgelenksprengung von der U20-WM zurück und verpasste so den Saisonstart, dann fiel sie später auch noch mit einem kleinen Meniskuseinriss aus. Wenn die 20-Jährige aber fit war, konnte sich Trainerin Kerstin Reckenthäler auf sie verlassen. „Ich denke, ich kann zufrieden sein“, sagt Jörgens, die vor dem letzten Spiel bei 58 Toren steht und selbstkritisch ist: „Zuletzt waren meine Leistungen nicht mehr so gut.“

Dass sie diese in der nächsten Saison gegen die SG BBM Bietigheim, Borussia Dortmund und die anderen Großen in Liga eins zeigen darf, kann die Burscheiderin kaum fassen: „Das ist atemberaubend. Ein Traum geht in Erfüllung.“

Mit einer Mischung aus Respekt und Vorfreude blickt das Trio dem Abenteuer im Handball-Oberhaus entgegen. „Da weht natürlich ein ganz anderer Wind“, spricht Pia Adams aus Erfahrung. „Viel mehr Härte, viel mehr Tempo.“ Was Lucy Jörgens aber nicht abschreckt. „Das wird natürlich ein harter Kampf für uns“, sagt sie. „Aber den nehmen wir gerne an.“ Und eins sei aus ihrer Sicht sicher: „Wir werden in der 1. Liga alles reinschmeißen.“

Bei allem sportlichen Ehrgeiz ginge es auch darum, die Momente zu genießen. Wie die Feierlichkeiten, die schon am vergangenen Sonntag ein im wahrsten Wortsinn besonderes „Zückerchen“ bereitgehalten haben. Das Gräfrather Eiscafé Giulia hat extra eine neue Sorte herausgebracht: das Meistereis. Die Kreation mit Baileys und einem Hauch Espresso kam beim Team nach der Rückkehr aus Buchholz unterschiedlich an. Jörgens: „Ich fand´s sehr, sehr lecker.“ Auch Gün schmeckte es, bis Teamkollegin Jule Polsz sie auf den enthaltenen Alkohol aufmerksam machte, auf den die Remscheiderin bewusst verzichtet. Dagegen musste Adams von vornherein passen, wie sie lächelnd zugab: „Ich konnte es nicht probieren, mir war nach der Party im Bus noch zu schlecht.“

Hintergrund

Pia Adams: Die mit 152 Toren nach 26 Spielen Neuntplatzierte der Torjägerliste, handballerischen Wurzeln der Burscheiderin liegen bei der TG Hilgen beziehungsweise den Bergischen Panthern, lebt in Solingen-Höhscheid und arbeitet als Physiotherapeutin in Wuppertal.

Lucy Jörgens: Auch sie ist sportlich bei den Panthern groß geworden, kam dann über Bayer Leverkusen zum HSV. Die 20-Jährige, deren Schwester Jenny weiter beim TV Beyeröhde spielt, studiert an der Sporthochschule in Köln Sonderpädagogik und wohnt weiterhin in Burscheid.

Sena Gün: Die Remscheiderin, geborene Ariöz, hat beim RTV mit dem Handballspielen angefangen und später bei der HG Remscheid und der HSG Rade/Herbeck gespielt. Sie wohnt mittlerweile in Hilden und arbeitet als Chemie-Technikerin bei Covestro in Leverkusen.