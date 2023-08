HSV empfängt BSV

Bergisches Land. Bis zum Startschuss in der 1. Bundesliga müssen sich die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath noch ein paar Tage gedulden, am kommenden Mittwoch geht´s für den Aufsteiger bei Titelverteidiger SG BBM Bietigheim los. Ernst wird es aber schon an diesem Samstag, wenn in der ersten DHB-Pokalrunde um 18.30 Uhr Ligakonkurrent BSV Sachsen Zwickau in der Klingenhalle zu Gast ist. Ein besonderes Spiel dürfte es für Pia Adams werden. Die Burscheiderin hat Zwickau vor zwei Jahren in die 1. Liga geführt und ist eine Saison später nach Solingen gewechselt.