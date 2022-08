HSG muss zwei Abgänge hinnehmen

Lukas Kohn und Vanessa Tondar wechseln den Verein.

Vier Wochen vor dem Start in die neue Saison sind bei den Handballern die personellen Planungen im Normalfall abgeschlossen. Zumindest stehen die Grundpfeiler – die wichtigen Positionen sind besetzt. Um so ärgerlicher ist es nun für die HSG Radevormwald/Herbeck, dass sie sowohl bei den Landesliga-Männern als auch bei den Oberliga-Frauen zwei personell schmerzhafte Abgänge hinnehmen müssen.

„Dies ist alles andere als schön. Und man fühlt sich schon ein wenig im Stich gelassen“, sagt der HSG-Vorsitzende Jörg Henseler. So wechselt Lukas Kohn zum HSV Gräfrath, der zwar eigentlich in der Bezirksliga spielt, aber gemeinsam mit Nachwuchs-Handballern von Schachtar Donezk aus der Ukraine einen Platz außer Konkurrenz in der Regionalliga bekommen hat. Derweil hat Vanessa Tondar, die noch keinen neuen Verein hat, den Oberliga-Aufsteiger völlig überraschend verlassen. Die 26-Jährige habe interne Gründe für ihren Abgang benannt. Henseler: „Es gibt Entwicklungen, die muss man nicht verstehen.“ pk