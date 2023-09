HSG ist zu ungeduldig,09/35 trifft neunmal

Remscheid. Handball: In einem Nachholspiel der Landesliga kam die HSG Radevormwald/Herbeck nicht über ein 21:21 (11:10) gegen die DJK Unitas Haan III hinaus. Vor und nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste Phasen, in welchen sie mit drei Toren die Nase vorne hatten. Doch die HSG kam immer wieder zurück. Letztlich sollte sich rächen, dass man im Angriff oft nicht genug Geduld bewies und es mit der Brechstange probierte. Der Haaner Ausgleich fiel per Siebenmeter in letzter Sekunde. Tore: Schörmann (6), Pfeiffer (4/2), Franken, Schnepper, Schumacher (je 2), Bangert (2/2), Rother, vom Werth, Krause (je 1). In einer vorgezogenen Partie tritt Spitzenreiter HG Remscheid II an diesem Donnerstag um 20.45 Uhr beim TV Witzhelden an.