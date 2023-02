HSG erkämpft sich verdient einen Zähler

Handball-Landesliga: Siegesserie der HGR II endet – BSdL, ATV und Panther III punkten.

HG Remscheid II – Wald-Merscheider TV 22:25 (12:12). 30! HGR-II-Coach Fabian Flüß konnte diese Zahl nicht oft genug wiederholen. Und sie dürfte ihm auch noch in der Nacht über die Bettdecke gelaufen sein. „Wir haben uns insgesamt 30 Fehlwürfe geleistet.“ Damit war klar, warum die jüngste Siegesserie der Remscheider gegen die Solinger ein jähes Ende nahm. Bis zur 50. Minute (21:19) schien man sich irgendwie noch zum Erfolg zu retten. Dann wurden die Chancen weiter prima herausgespielt, doch es folgte eine Fahrkarte auf die andere. Tore: Müller (6/4), A. Jungjohann (5), Stausberg (3), Franz, Merckelbach, Reisdorf (je 2), Kinder (1), Pfeiffer (1/1).

HSG Rade/Herbeck – DJK Unitas Haan II 20:20 (7:8). Punktgewinn? Punktverlust? Nachdem Miro Böhmer den Ball quasi mit der Schlusssekunde an den Innenpfosten gesetzt hatte, muss man von einem Verlust sprechen. Wenn man sich aber den Spielverlauf ansieht, müssen die Gastgeber hochzufrieden sein. „Das war Pech am Ende. Aber mit dem Punkt können wir gut leben“, sagte HSG-Coach Björn Frank, dem allerdings auch nicht verborgen geblieben war, was für einen blutleeren Auftritt seine Schützlinge bis zur 39. Minute (7:12) gezeigt hatten. Doch dann waren sie plötzlich da, kämpften. Am Ende fehlte nur ein Quäntchen Glück. Tore: Böhmer, Franken (je 5), Jäschke (5/2), Schoermann (2/2), Seifert, Peppinghaus (je 1), vom Werth (1/1).

Vohwinkeler STV – HC BSdL 33:35 (18:20). Am Ende zählen nur die Punkte, aber es war ein wildes Spiel, in welchem die Soldaten mit einem starken Philipp Heppner eine gute Angriffsleistung zeigten, defensiv aber Schwächen offenbarten. So sagte Trainer Björn Sichelschmidt: „Der Rückzug und das gebundene Abwehrspiel haben über weite Strecken vieles vermissen lassen.“ Letztlich war der Deckel erst durch den Treffer von Dominik Förster zum 35:32 drauf. Tore: Voss (8/4), Bersau (7), Schnellhardt, Heppner (je 6), Hackländer (3), Zapf (3/1), Söhnchen, D. Förster (je 1).

Niederbergischer HC – ATV Hückeswagen 26:33 (13:19). Ein souveräner Sieg des ATV, der von Beginn an beim Schlusslicht keine Fragen offen ließ. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, kommentierte Trainer Jens Greffin. Sein Team hatte die Zahl der technischen Fehler deutlich minimiert, konnte zudem munter durchwechseln. Greffin: „Ein angenehmer Samstagabend.“ Tore: Bangert (7), Frischmuth (5), Koloczek, T. Kuhlwilm (je 4), Bonekämper, Krempel (je 3), Mettler, Borisch (je 2), Cantow, L. Schotters, N. Schotters (je 1).

TV Witzhelden – Wermelskirchener TV 23:23 (12:10). Freude? Enttäuschung? Beim WTV wusste man nicht so recht, wie man das Remis bewerten sollte. Im Hinblick auf die personellen Nöte (einige waren wegen Corona und sonstiger Erkrankungen ausgefallen) sicher positiv. Eher negativ, „weil von uns manchmal blöde Entscheidungen getroffen wurden“, sagte Spieler und Sprecher Lukas Hedderich. Tore: Krutzki (9/3), Siebert, Zimmer (je 5), Loureiro Marques (3), Benscheidt (1).

Bergische Panther III – Bergischer HC III 34:25 (16:17). In einer Partie mit wechselndem Verlauf gewann der Gastgeber schließlich klar. „Unsere Spieler haben in den richtigen Momenten Verantwortung übernommen“, lobte Teamsprecher Angelos Romas. Nach der Pause holten sich die Panther III schnell die Führung zurück. Nach Rot für BHC-Haupttorschütze Jannik Esser (47.) war schnell alles klar. Tore: Hain, Lock (je 9), Gwosdz (6), Heider (5), Kleinert (3), Arndt, Bick (je 1).