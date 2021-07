IGR hofft auf den großen Wurf im Halbfinale der Play-offs

Im Halbfinale der Play-offs treffen die Remscheider auf Herringen. Hinspiel steigt in Westfalen, Rückspiel am Sonntag in Lennep.

Von Peter Kuhlendahl

Beruhigt haben sich die Gemüter in ganz Rollhockey-Deutschland immer noch nicht. Germania Herringen hat sich, aber auch insbesondere der Randsportart, mit ihrem Auftritt im letzten Spiel der Bundesligasaison vor den Play-offs einen Bärendienst erwiesen. Zur Erinnerung: Der Westfalen präsentierten sich vor zwei Wochen bei der Niederlage bei der IGR Remscheid extrem lustlos, verloren die Partie absichtlich und damit auch die Tabellenführung.

Dafür wurden sie zwar vom Vorstand der Rollhockey-Sportkommission bereits be-straft – das Spiel wurde mit 0:10 gegen sie gewertet. Ihr Ziel haben die Germanen dennoch erreicht. Gehen sie nun doch im Halbfinale der Play-offs dem amtierenden Deutschen Meister aus Iserlohn aus dem Weg und treffen, wie gewünscht, auf die Remscheider.

Los geht es am Samstag (15.30 Uhr) in Herringen. Das Rückspiel steigt dann am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) in der Sporthalle Hackenberg. Und in diesen beiden Partien wollen die Remscheider die sportliche Antwort auf den Auftritt der Herringer geben. „Wenn man sich den Kader der Germania ansieht, sind sie natürlich der Favorit. Mit den Karschau-Brüdern und Milan Brandt stellen sie mit Sicherheit die mit Abstand beste Offensive in Deutschland“, nimmt IGR-Trainer Marcell Wienberg die Rolle des sportlichen Underdogs ohne Probleme an.

Dennoch, seine Ansage vor den Spielen ist eindeutig: „Wir wollen jetzt auch ins Endspiel einziehen. Natürlich war das Erreichen des Halbfinales unser großes Ziel. Aber mittlerweile haben wir den eigenen Anspruch, dass wir nun mehr wollen.“ Das Ziel für die erste Partie am Samstag ist klar. Die Remscheider wollen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag verschaffen. Selbst eine knappe Niederlage ist da einkalkuliert. Und mit einer gut besuchten und stimmungsvollen Halle am Sonntag, gepaart mit der Heimstärke, die die IGR im Verlauf der Saison immer gezeigt hat, soll dann der ganz große Wurf gelingen.

Wienberg glaubt, dass bei Strieder der Knoten platzt

Allerdings dürfen sich die Remscheider in beiden Spielen nicht solche Phasen leisten, wie am vergangenen Sonntag im bergischen Derby gegen Cronenberg. Die wenigen Minuten nach der Pause, in denen die Remscheider drei Gegentore zum zwischenzeitlichen Ausgleich kassierten, sollten sich so nicht wiederholen. „Das ist einfach unserer noch jungen Mannschaft geschuldet“, sagt der Coach und will gar nicht erst den Stab über seine Schützlinge brechen.

Viel lieber weist er auf einen weiteren positiven Aspekt in dieser Saison hin: „In der Vergangenheit waren wir oft zu abhängig davon, wie es um die Offensivstärke von Yannick Peinke bestellt war. Damit waren wir zu leicht ausrechenbar.“

Dies ist in dieser Saison längst anders geworden. Neben dem IGR-Kapitän ist Daniel Strieder eine feste Größe in der Offensive. Doch als er am letzten Sonntag beim 14:6-Sieg gegen Cronenberg leer ausging, sprang eben Fabian Selbach ein.

PLAY-OFFS HALBFINALE In der zweiten Partie stehen sich die RESG Walsum und die ERG Iserlohn gegenüber. Das Hinspiel findet am Samstag (15.30 Uhr) beim amtierenden Deutschen Meister im Sauerland statt. Das Rückspiel steigt am Sonntag (15.30 Uhr) in Duisburg.

„Und wenn jetzt noch bei Daniel wieder der Knoten platzt, wird unsere Chance nicht kleiner“, sagt Wienberg, der vor dem wichtigsten Wochenende der Saison 2016/17 keine personellen Probleme vermelden muss.