Höhenflug des FCR endet in Mintard relativ unsanft

Landesliga: Remscheider unterliegen Mintard, 09/35 unterliegt Niederwenigern

Von Fabian Herzog, Marc

Jörgens und Andreas Dach

SF Niederwenigern – SV 09/35 Wermelskirchen 6:3 (3:2). Es wäre mehr drin gewesen für den SV 09/35, der im Spiel nach vorne seine Stärken auf den Platz brachte. Man denke an die ansprechende Phase, als der 0:1-Rückstand mit Treffern von Leo Fronia (9.) und Eray Yigiter (16.) gekontert wurde. Oder auch in der zweiten Hälfte, als das Tor von Resit Cetin zum 3:4 (59.) noch einmal für neue Hoffnung sorgte. Das waren Momente, in welchen die Gäste ihr Potenzial andeuteten. Aber Fußball besteht halt nicht nur aus Angriff. Wirklich erfolgreich kann man nur sein, wenn die Defensive eine verlässliche Basis bildet. Und das tut sie derzeit bei den Wermelskirchenern nicht. Fünf Gegentreffer im Pokal gegen den FCR, jetzt sechs. Weniger wäre in Niederwenigern, dem Ortsteil von Hattingen, mehr gewesen. Entsprechend bedient war Trainer Sebastian Pichura: „Eigentlich müssen drei Tore auswärts reichen, um Zählbares mitzunehmen.“ Bitter zudem: Drei Abwehrspieler mussten verletzt raus: Benjamin Wünschmann („Das fühlte sich nicht gut an“) und Jan Nsu Kayala schon zur Pause, Frederik Streit (63.) kurz danach.

SV 09/35: Schoberth, Raufeiser, Streit (63. Anderson), Wünschmann (46. Paß), Kayala (46. Circir), Vlasyuk, Lilliu, Yigiter, Demir, Fronia (57. Mampuya), Türksoy (59. Cetin).

DJK BW Mintard – FC Remscheid 2:0 (0:0). Während eine Maschine nach der anderen im Minutentakt über dem Mülheimer Sportplatz zum Landeanflug in Richtung Düsseldorf ansetzte, endete der Höhenflug des FCR relativ unsanft. „Willkommen auf dem Boden der Tatsachen“, sagte Trainer Marcel Heinemann, der eine völlig verdiente Niederlage gesehen hatte. Dem pflichtete auch einer seiner Führungsspieler bei. „Kämpferisch war uns Mintard überlegen“, stellte Armen Shavershyan einigermaßen konsterniert fest.

Zehn Minuten lang hatten er und sein Team einen guten Eindruck hinterlassen und an das 9:0 gegen DV Solingen und das 5:0 im Pokal gegen Wermelskirchen angeknüpft. Doch dann übernahmen die Gastgeber, lautstark angepeitscht von Trainer Christian Knappmann (früher FCR), immer mehr das Kommando. Nur mit Glück retteten sich die Remscheider, die durch einen stark parierten Kopfball von Serhat Kacmaz (37.) auch eine Riesenchance hatten, in die Pause.

Dann war es aber um die Gegentorlos-Serie von Keeper Maurice Horn geschehen. Ben Kastor traf zum hochverdienten 1:0 (48.), er hatte schon in Halbzeit eins zweimal getroffen und wurde zweimal wegen Abseits zurückgepfiffen. Eine Antwort des FCR? Fehlanzeige. Stattdessen machte Mintard in der Nachspielzeit durch Tobias Kolb den Deckel drauf (90.+1).

FCR: Horn, Blume, Kacmaz, Babic, Oberlies (75. Dantas), Saibert (75. Posavec), Shavershyan, Bonanno (62. Costa Rebelo), Maresch (62. H. Al Khalil), A. Al Khalil (62. L. Kupfer), di Donato.