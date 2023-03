Hocks Parade lässt Panther ausflippen

Die Spiele der Frauen.

Oberliga: HSG Radevormwald/Herbeck – TV Witzhelden 18:40 (10:23). Im ersten Spiel ohne Trainer Michael Bartsch, der sein Amt in der Woche niedergelegt hatte, kamen die HSG-Frauen gegen den Aufstiegsaspiranten mächtig unter die Räder. „Wir hatten nicht den Hauch einer Chance“, sagte Karsten Schülzke, der (wieder mal) interimsmäßig die Verantwortung auf der Bank trägt. Doch er sah auch positive Aspekte. Dazu gehörte, „dass nach dem Spiel niemand den Kopf hat hängen lassen“. Zudem habe das Rückzugsverhalten geklappt, und Spielerinnen seien in Lücken gestoßen, die sich sonst nicht getraut hätten. Tore: Ackermann (9/3), Heilmann (4), Voss (2), Wingenbach, Schnepper, Berghaus (je 1).

Oberliga: Fortuna Düsseldorf II – Bergische Panther 19:19 (9:9). Dieser Punkt kann für die Panther noch sooo wichtig sein. Für die Moral sowieso, aber mit Blick auf die Tabelle auch im Abstiegskampf. Als Denise Hock in der letzten Situation einen Wurf der früheren Raderin Milena Mattyssek überragend abwehrte, gab es kein Halten mehr. Die Mitspielerinnen begruben sie glücklich unter sich. „Keine Ahnung, wie sie das überlebt hatte“, sagte Frauenwart Christian Schmitz scherzend. Von Beginn an zeigten die Panther eine überragende Abwehrleistung, waren im Verbund so stark wie noch nie in dieser Saison. Dabei gab es kaum Wechselmöglichkeiten. Einige Spielerinnen mussten durchspielen. Tore: van Nooy (5), A. Schmitz (4), Pfeiffer (3), Sahbaz, Völkel (je 2), P. Schmitz, Birkenbeul (je 1), Salz (1/1).

Verbandsliga: SV Wipperfürth – Wermelskirchener TV 26:23 (14:10). Die Leistung des WTV war in Ordnung. Mit etwas mehr Spielglück hätte man den Tabellenzweiten vielleicht sogar ernsthaft in Bedrängnis bringen können. Oder auch mit ein paar Spielerinnen mehr auf der Bank. „Einige im Rückraum mussten durchspielen“, verwies Trainer Oliver Elitzke auf die Personalknappheit. So schlichen sich in der heißen Phase der Partie zunehmend Unkonzentriertheiten ein. Ein ganz starker Rückhalt war Torhüterin Anna-Lena Knoop, die viele Würfe der Oberbergischen klasse entschärfte. Tore: Held (8/1), Hartenstein, Faßbender (je 4), Jennrich, Bersau (je 3), Figge (1). -ad-