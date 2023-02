Hilfe für Erdbebenopfer: Benefizspiel auf dem Jahplatz

Eigentlich gibt es keinen Grund, nicht hinzugehen: An diesem Mittwoch um 19.30 Uhr kommt es auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen zu einem Benefizspiel zwischen dem Landesligisten FC Remscheid und dem Bezirksligisten SC Ayyildiz. Mike Zintner, Teammanager des FCR, hatte die Initiative ergriffen und Kontakt zu SCA-Geschäftsführer Bülent Atsan aufgenommen. Beide waren sich ganz schnell einig: Wir müssen den Betroffenen des schrecklichen Erdbebens in der Türkei und in Syrien helfen. Das passiert nun in Lüttringhausen, wo man möglichst viel Geld einnehmen möchte und deshalb auf reichlich Zuschauer hofft.