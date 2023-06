HGR wird wieder dem Judo weichen

Analyse: So starten Handballerinnen und Handballer von der Regionalliga abwärts in die Saison.

Von Andreas Dach

Bergisches Land. Nach der Saison ist vor der Saison. Das ist beim Handball nicht anders als in anderen Sportarten. Gerade erst sind die meisten Abschlusstouren absolviert, da steigen Spieler, Trainer und Funktionäre (zumindest gedanklich) schon einmal in die neue Saison ein. Zumal von der Regionalliga bis zur Bezirksliga die Spielpläne für Männer und Frauen vorliegen. Sie sind zwar noch nicht offiziell, aber nach den Erfahrungen der Vorjahre dürfte sich nicht mehr viel ändern. Wann geht es los, und wie sind die Auftaktpaarungen einzuschätzen? Wir geben einen Überblick.

Auf die HG Remscheid kommt in der Regionalliga ein knackiger Start zu.

Das kann man wohl so sagen. Die HGR muss sich am 26. August vor heimischem Publikum mit einem spielstarken Aufsteiger auseinandersetzen – mit dem TSV Bayer Dormagen II. Danach steht die weite Fahrt zum BTB Aachen an (2.9.), ehe für das Team des neuen Trainers Nelson Weisz die Begegnung mit dem TV Korschenbroich ansteht (9.9.), also mit einem der erklärten Aufstiegsfavoriten. Eine Woche später geht es zu Weisz´ Ex-Club TuSEM Essen II (16.9.), ehe man am fünften Spieltag den MTV Rheinwacht Dinslaken empfängt. Untypischerweise sonntags um 12 Uhr (24.9.). Der Hintergrund: Am Tag zuvor ist die Neuenkamper Halle durch die Bundesliga-Judoka des Remscheider TV geblockt. Die Hinrunde endet für die HGR am 9.12. in Gelpe/Strombach. Die Oberbergischen sind so halt am letzten Spieltag der Saison auch Gegner in Neuenkamp (4. Mai). Zweiter Aufsteiger neben Dormagen ist Borussia Mönchengladbach.

Zwei Klassen tiefer, in der Verbandsliga, unternehmen die Bergischen Panther II den x-ten Aufstiegsversuch.

Nachdem man in den zurückliegenden Jahren ein Abo auf Rang zwei zu haben schien, werden die Aufgaben voraussichtlich nicht anspruchsloser. Für das Team von Erwin Reinacher beginnt die Spielzeit mit der Auswärtspartie bei der MTG Horst Essen (26/27.8.). Es folgen als nächste Gegner: Interaktiv II (2./3.9, H), TuS Lintorf II (9.9./10.9, A) und TV Angermund (16./17.9., H). Die Rahmendaten sind identisch mit denen der HGR in der Regionalliga: Die Hinrunde schließt am 9. Dezember, die Saison am 4. Mai 2024. Als neue Gegner kommen der TV Angermund, die HSG am Hallo Essen und der Ohligser TV hinzu.

In der Landesliga darf man sich wieder auf knackige Derbys freuen.

Genau so ist es: Am ersten Spieltag trifft der HC BSdL gleich auf den ATV Hückeswagen (26./27.8.) und die HG Remscheid II auf die Bergischen Panther III. Auch wenn es keine Derbys sind, so versprechen folgende Partien am identischen Wochenende ebenfalls Spannung: HSG Rade/Herbeck – TV Witzhelden, Wermelskirchener TV – TSV Aufderhöhe II. Der zweite Spieltag (2./3.9.) sieht wie folgt aus: ATV – HGR II, TSV Aufderhöhe II – HSG, DJK Unitas Haan III – WTV, Bergische Panther III und TV Witzhelden – HC BSdL. Ende der Hinrunde: 9./10. Dezember. Ende der Saison: 4./5. Mai. Neu in der Liga: Unitas Haan III, MTV Elberfeld, HSV Solingen-Gräfrath.

Die Bezirksliga der Männer hat ein Team weniger zu verzeichnen.

Statt mit 14 geht man diesmal nur mit 13 Mannschaften auf die Reise. Dass es mit der Begegnung zwischen dem Lüttringhauser TV und den Bergischen Panthern IV gleich ein Derby gibt, ist prima. Auch die anderen Spiele mit Beteiligung von Teams unseres Verbreitungsgebiets haben es am 26./27.8. in sich: Wermelskirchener TV II – TV Aufderhöhe III, SG Langenfeld III – HC BSdL II und ATV Hückeswagen II – SV Wipperfürth. Der ATV II ist übrigens Aufsteiger in die Bezirksliga. Wie auch die DJK Unitas Haan IV. Die Rahmendaten sind identisch mit denen vorgenannter Ligen.

Und wie sieht es bei den Frauen aus?

Die Bergischen Panther sind die am höchsten angesiedelte Mannschaft. In der Oberliga steht die undankbar weite Fahrt zum SV Straelen gleich am ersten Spieltag an (26./27.8.). Danach fiebert man daheim dem Nachbarschaftsduell mit dem HSV Gräfrath II entgegen (2./3.9). VT Kempen und HSV Wegberg sind neu im Gegnerportfolio. Die HSG Radevormwald/Herbeck ist in die Verbandsliga abgestiegen und startet ebenso mit einem Heimspiel (TV Ratingen) wie der Wermelskirchener TV (Mettmann-Sport). Eine Woche danach geht es für die HSG nach Mettmann und den WTV zum ASV Süchteln. Zum ersten direkten Duell kommt es am 11./12. November. Für die Frauen in der Ober- und der Verbandsliga gilt: Die Hinrunde schließt am 9. Dezember, die gesamte Spielzeit am 4. Mai.

Aber es gibt doch auch noch Vertreterinnen in der Landes- und der Bezirksliga.

Stimmt. Warum auch immer: In der Landesliga (mit den Bergischen Panthern II und dem Wermelskirchener TV II) ist noch kein Spielplan erstellt beziehungsweise veröffentlicht. In der Bezirksliga hingegen schon. Der Lüttringhauser TV beginnt daheim gegen den TV Witzhelden II, die HSG Rade/Herbeck II vor heimischem Publikum gegen den HSV Gräfrath III. Am 16.9. trifft man in Rade direkt aufeinander. Da die Liga nur aus acht Teams besteht, wird bereits am 13. April 2024 ein Schlussstrich gezogen.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Diesmal schauen wir uns an, mit welchen Partien die Handballerinnen und Handballer unseres Verbreitungsgebiets in die neue Saison starten. Von der Regionalliga bis in die Bezirksliga, Männer und Frauen.