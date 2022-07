HGR überzeugt beim klaren Sieg gegen Haan

Handball: Regionalligist schlägt Trainingslager in Neuenkamp auf.

Improvisieren können sie. Und so war es auch kein großes Problem, dass eines der beiden Testspiele im Rahmen des Trainingslagers der HG Remscheid am Wochenende nicht stattfinden konnte. Oberligist LTV Wuppertal musste wegen Coronafällen im Team am Samstag passen. Am Sonntagnachmittag war dann Oberligist DJK Unitas Haan in der Halle Neuenkamp zu Gast, den der Regionalligist nach einer guten Vorstellung mit 40:26 (22:13) bezwingen konnte.

„Ich bin mit beiden Tagen sehr zufrieden. Die Jungs ziehen alle hochkonzentriert mit“, betonte HGR-Trainer Alexander Zapf, der zu den bekannten Ausfällen auch auf Achim Jansen verzichten musste, der sich im Training am Nacken verletzt hat. „Das hat ganz schön gekracht“, erzählte der Rechtsaußen, der aber auch Entwarnung gab. So spielte Sebastian Pflüger 60 Minuten auf dieser Position und kam als Rechtshänder auf zehn Tore. Beim elften Versuch landete der Ball dann am Pfosten: „Ich war einfach platt“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Die stärkste Waffe der Remscheider gegen die Haaner war das schnelle Spiel nach vorne. Dazu trugen auch die weiten und genauen Pässe von Keeper Linus Mathes, der auch zwischen den Pfosten eine Bank war, bei.

Statt einer Einheit und der Partie gegen LTV standen am Samstag zwei Einheiten und intensive Gespräche an. Vor dem Spiel gegen Haan wurde eine Einheit absolviert.