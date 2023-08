HGR startet mit einigen Fragezeichen

Handball: Drittligist Panther muss sich gedulden – Remscheider Regionalligist empfängt Bayer Dormagen II.

Remscheid/Burscheid. Von der Bundesliga abwärts wird ab diesem Wochenende wieder um Punkte gespielt. Doch halt, es gibt zwei Ausnahmen. In der 2. und 3. Liga geht es erst in einer Woche los. Grund ist, dass an diesem Wochenende eine erste Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal ausgespielt wird.

Davon „betroffen“ ist auch Drittligist Bergische Panther. Der hatte bei der Auslosung das Glück, ein Freilos zu erwischen und damit bereits in der nächsten Runde zu stehen. Das Pech dabei ist allerdings, dass sich die Panther das Wochenende spielfrei halten mussten, weil sie keinen Testspielgegner mehr gefunden haben.

„So sind wir bereits in der Vorbereitung auf unser erstes Meisterschaftsspiel“, erklärt Panther-Coach Marcel Mutz, der an diesem Wochenende allerdings als Einziger im Einsatz ist. Während seine Schützlinge erst am Dienstag wieder in der Halle stehen, beschäftigt sich Mutz in diesen Tagen intensiv mit dem ersten Gegner. Was gar nicht so einfach ist. Allein schon, weil der den Namen HSG Dutenhofen-Münchholzhausen trägt. Dahinter steckt das Nachwuchsteam des Bundesligisten HSG Wetzlar. Aus diesem Grund muss man abwarten, wer bei den Hessen überhaupt zum Einsatz kommt.

Mit dieser Frage muss sich die HG Remscheid bereits an diesem Samstagabend auseinandersetzen. Zum Auftakt in der Regionalliga ist um 19 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp die 2. Mannschaft von Bayer Dormagen zu Gast. „Zum Saisonstart auf eine zweite Mannschaft zu treffen, ist immer unglücklich“, erklärt HGR-Trainer Nelson Weisz vor seinem ersten Pflichtspiel auf der Remscheider Bank.

+ Nelson Weisz ist der neue HGR-Trainer. © Michael Sieber

So könnte es durchaus sein, dass beim Aufsteiger vom Niederrhein Akteure aus dem Zweitligakader des Clubs auflaufen. Da dort eben der Meisterschaftsbetrieb noch ruht, könnte sich am Samstag der eine oder andere noch Spielpraxis holen. „Wir müssen einfach abwarten, wer schließlich in der Halle steht“, sagt Weisz.

Auf der anderen Seite weiß der Coach, wer aus seinem Team nicht dabei sein wird. Verzichten muss er auf den weiter verletzten Phillip Rath und die beruflich beziehungsweise privat verhinderten Dominik Jung und Dimitry Stukalin. Allein das macht die Aufgabe gegen den Aufsteiger nicht einfacher. Positiv ist indes, dass Felix Handschke seit Anfang der Woche wieder beschwerdefrei im Training ist.

Die Partie in der Regionalliga ist in der Halle Neuenkamp ansonsten der Höhepunkt einer offiziellen Saisoneröffnung der HGR. Ab 15.15 Uhr trifft die männliche B-Jugend auf die Bergischen Panther. Um 17 Uhr empfängt die 2. Mannschaft der HGR in der Landesliga die Dritte der Panther. Der Eintritt für alle Partien ist frei. Ein Bier kostet am Samstag einen Euro, um 18.30 Uhr fährt ein Eiswagen vor und nach dem Spiel in der Regionalliga auch ein Cocktail-Taxi.

Hiobsbotschaft für die Bergischen Panther II

Keine Saison ohne personelle Hiobsbotschaften für die Bergischen Panther II. In der ersten Partie an diesem Samstag (20 Uhr) bei der MTG Horst Essen muss der Verbandsligist auf Philipp Schmitz verzichten. Der hat sich im letzten Testspiel am vergangenen Sonntag bei der HSG Hattingen-Sprockhövel einen doppelten Nasenbeinbruch zugezogen. „Sein Gegenspieler hat sich ein wenig ungeschickt verhalten“, versucht Panther-II-Coach Erwin Reinacher eine diplomatische Einordnung. Ansonsten steht einzig noch hinter dem Einsatz des leicht angeschlagenen Yannick Funccius ein kleines Fragezeichen. Auf einen harten Kampf im Ruhrgebiet müssen alle Beteiligten auch am Samstag einstellen. Reinacher: „Die Spiele gegen die Essener waren immer sehr eng.“

+ Erwin Reinacher coacht weiter die Panther II. © Doro Siewert

Außerdem erhält die Partie noch eine besondere Note. Auf der MTG-Bank sitzt seit dieser Saison André Fuhr. Der 52-Jährige war im Herbst vergangenen Jahres als Trainer der Bundesliga-Frauen von Borussia Dortmund entlassen worden war. Der Grund waren seinerzeit Vorwürfe von zahlreichen Spielerinnen, die er in den letzten Jahren trainiert hatte. Dabei ging es um Demütigungen und psychische Gewalt im Training.

All dies beschäftigt die Panther II nur am Rande. Wie auch die Tatsache, dass bei den Durchführungsbestimmungen nachjustiert wurde, und es jetzt keine Absteiger mehr gibt. Der Verbandsligist hat eh ganz andere Ziele. Reinacher und Co. wollen oben mitmischen und setzen auf den erhöhten Aufstieg in die Oberliga. Da es für die meisten Teams in der neuen Saison um gar nichts geht, hofft Reinacher, dass alle mit dem nötigen Ehrgeiz die Sache angehen.

Personalien

HG Remscheid

Zugänge: Max Conzen (Bergische Panther), Julian Athanassoglou (HSG Krefeld), Lars Henkels (TuS Volmetal), Dimitry Stukalin (TuS Müssen-Billinghausen, Ole Vetterlein (SG Überruhr), Moritz Klose (VfL Gummersbach, A-Jugend).

Abgänge: Philipp Hinkelmann (Bergische Panther), Kevin Suiters (VfL Gummersbach, U23), Dominic Luciano (HSG Am Hallo Essen), Achim Jansen, Pascal Hermann, Tobias Geske, Sebastian Schön (alle Karriereende).

Trainer: Nelson Weisz (zuletzt TuSEM Essen II) für Alexander Zapf (Eintracht Hagen II).

Co-Trainer: Peter Nauen (zuletzt TV Anrath) für Jörg Müller.

Bergische Panther II

Zugänge: Christopher Hindrichs (Heidelberg), Fabian Schneider, Jan Scheel (beide eigene 3. Mannschaft).

Abgänge: Philip Baier (HG Remscheid II), Robert Franz (Pause).

Trainer: Erwin Reinacher.