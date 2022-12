HGR: Ratinger Weste ist nun bekleckert

Das war Kampf. Das war Leidenschaft. Und das war ganz süße Rache. Die HG Remscheid fügte Regionalliga-Spitzenreiter Interaktiv.Handball mit dem 31:31 (15:16) in Ratingen den ersten Punktverlust überhaupt in dieser Spielzeit zu und zeigte eine bärenstarke Leistung. Dabei ging es ähnlich spannend zu wie beinahe zeitgleich beim Finale der Fußball-WM in Katar.