HGR muss kleinere Brötchen backen

Ein letztes Mal wird die HG Remscheid am Samstag in dieser Besetzung in der Regionalliga antreten.

Panther in der DHB-Pokal-Quali in Hessen. Remscheider Regionalligist gegen Ratingen.

DHB-Qualifikation: SG Rodgau Nieder-Roden – Bergische Panther (Sa., 19.30 Uhr). Die Ausgangslage ist ganz einfach. Siegen die Panther am Samstagabend in Hessen und eine Woche später in der heimischen Max-Siebold-Halle, stehen sie in der ersten Runde des DHB-Pokals. Allerdings ist die Konstellation für die SG noch einfacher. Ihr reicht bereits ein einziger Punkt. Aus diesem Grund müssen sich die Panther auf eine volle und stimmungsvolle Halle einstellen. „Darauf freuen wir uns aber. Bei uns soll bei diesen Bonusspielen einfach der Spaß im Vordergrund stehen“, sagt Panther-Trainer Marcel Mutz.

Bei allem Spaß wollen die Gäste natürlich gewinnen. Und mit den Erfahrungen, die sie beim 23:23-Remis im Hinspiel gemacht haben, stehen die Chancen nicht schlecht. „Allerdings müssen wir konsequent auf unser Tempospiel setzen und nicht so viele klare Chancen vergeben“, erklärt der Coach, der auch in Hessen wieder nicht auf den kompletten Kader setzen kann. Der angeschlagene Henrik Heider fällt weiter aus. Linksaußen Dorian Wöstmann und Keeper Robin Eigenbrod sind privat verhindert. Torhüter Tim Merten aus der 2. Mannschaft wird in den Kader rücken.

Regionalliga: HG Remscheid – interaktiv Handball (Sa., 19.30 Uhr, Neuenkamp). Der sportliche Wert der Partie gegen den Meister und Aufsteiger in die 3. Liga hält sich am letzten Spieltag der Saison eh in Grenzen. „Wir wollen den Ratingern aber die erste Saisonniederlage beibringen“, sagt Alexander Zapf vor seinem letzten Auftritt am Samstagabend auf der Trainerbank. Ansonsten betont er, dass die Mannschaft im Laufe dieser Woche eine unglaubliche professionelle Einstellung an den Tag gelegt habe. Trotz der Unruhe, die es nun gibt.

Denn im Mittelpunkt standen in dieser Woche ganz andere Themen bei der HGR. „Es ist schon sehr befremdlich und ärgerlich, was uns alles angedichtet worden ist“, sagt Geschäftsführer Tiberius Jeck. Fakt ist jedoch, dass beim Regionalligisten der Gürtel enger geschnallt werden muss. „Wie es bei guten Kaufleuten nun mal ist, kann man nicht mehr ausgeben, als man eingenommen hat“, berichtet Jeck. Hauptgrund dafür sei, dass es immer schwieriger werde, Sponsoren zu finden und die, die an Bord sind, bei der Stange zu halten. Kümmern wird sich darum in Zukunft der frühere Geschäftsführer und weiterhin HGR-Gesellschafter Ralf Hesse.

Dies hat zur Folge, dass bei den Ausgaben für die Mannschaft Abstriche gemacht werden müssen. Aus diesem Grund dürfte es neben den bereits bekannten Abgängen auch weitere Spieler geben, die den Verein verlassen. Sein Amt zur Verfügung gestellt hat der Sportliche Leiter Tobias Geske, der in der Vergangenheit mit den Spielern die Verträge ausgehandelt hat: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. In kann dies alles aber nicht mit meinem Werteverständnis in Einklang bringen.“

Derweil erklärt Jeck, dass sich die Ambitionen der Remscheider grundsätzlich nicht geändert hätten: „Wir machen jetzt aus Vernunftsgründen einen kleinen Schritt zurück. Damit sichern wir auch, dass wir in naher Zukunft wieder größere Schritte nach vorne machen können.“ Akteure, die den Verein verlassen, sollen durch talentierte junge Spieler ersetzt werden. Hier bringt der HGR-Geschäftsführer auch seine engen Kontakte zum VfL Gummersbach ins Gespräch.

Die drei Akteure, die die Remscheider bisher verpflichtet haben, und auch das neue Trainergespann werden wie geplant kommen. Mit dem künftigen Coach Nelson Weisz hat Jeck in dieser Woche ein langes Gespräch geführt.

Abschlussfeier

Die HG Remscheid veranstaltet zum Kehraus eine Saisonabschlussfeier in Neuenkamp. Neben drei Meisterschaftsspielen der drei Seniorenteams in Kreisklasse, Landes- und Regionalliga gibt es ab 17 Uhr Freibier – und schon ab 16.30 Uhr auch Leckereien vom Grill. Ab 21 Uhr kann man dann mit einem Cocktail (5 Euro) auf das Ende der Meisterschaftsrunde 2022/23 anstoßen.