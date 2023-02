HGR muss in Haan ran und sucht neuen Termin

Was lange währt. Jetzt gibt es auch einen Termin für die Partie im Viertelfinale des Handball-Kreispokals zwischen dem Haaner TV und dem Regionalligisten HG Remscheid. Am Dienstag, 28. Februar, muss die HGR beim Verbandsligisten ran. Angepfiffen wird die Partie um 20.15 Uhr. „Wir werden in Haan mit einem Team spielen, das aus Akteuren der 1. und 2. Mannschaft besteht“, erklärt Tobias Geske, der Sportliche Leiter der HGR. Da alle anderen Spiele bereits ausgetragen wurden, steht auch der mögliche Gegner der Remscheider im Halbfinale bereits fest. Dies wäre Landesligist TV Witzhelden. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Landesligisten Wald-Merscheider TV und Ohligser TV gegenüber. Witzhelden hatte sich im Viertelfinale gegen die HSG Radevormwald/Herbeck durchgesetzt. Der WMTV beim Lüttringhauser TV. Ohligs kampflos gegen den ATV Hückeswagen.