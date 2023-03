HGR lässt auch im Ruhrgebiet Federn

Regionalliga: Pleite bei TuSEM II.

Von Peter Kuhlendahl

Zum zweiten Mal in Folge kassierte die HG Remscheid eine unnötige Niederlage. Entsprechend war die Gemütslage von Trainer Alexander Zapf nach der 29:31 (16:16)-Pleite am späten Sonntagnachmittag bei der 2. Mannschaft des TuSEM Essen: „Wir sind aktuell in einer schwierigen Phase.“

Nach 51 Minuten hatten sich die Gäste auf 28:25 abgesetzt, und die Essener standen nach einer Zeitstrafe gegen die Bank in Unterzahl auf der Platte. Doch dieses Momentum, um den Sack vorzeitig zuzumachen, vergaben die Remscheider. Nichts funktionierte mehr. Der Nachwuchs des Zweitligisten nutzte dagegen die Gunst der Stunde, erzielte fünf Tore, lag nach 56 Minuten mit 30:28 in Front und ließ sich in der Folge die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Derweil vermeldete die HGR eine weitere Personalie für die nächste Saison. Peter Nauen wird neuer Co-Trainer an der Seite von Nelson Weisz, der die Nachfolge von Alexander Zapf antritt. Nauen, der in dieser Saison den Landesligisten TV Anrath in der Nähe von Mönchengladbach coacht, übernimmt das Amt von Jörg Müller. „Peter ist ein im positiven Sinne handballbekloppter“, erklärte Tobias Geske, der Sportliche Leiter der HGR. Nauen, der bestens mit Weisz bekannt ist, soll in Remscheid auch den Bereich der Statistik beackern, der bisher relativ brach lag.

Tore: Jung (8), Rath (6), Luciano (3), Jansen (3/1), Suiters, Hertz, Hermann, Handschke (je 2), Hinkelmann (1).