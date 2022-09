HGR ist im Kurzurlaub

Regionalligist wieder spielfrei.

Die Saison in der Regionalliga ist zwar noch recht jung, aber die Handballer der HG Remscheid sind bereits zum zweiten Mal spielfrei. Geschuldet ist dies bekanntlich dem Umstand, dass das Team des HSV Solingen-Gräfrath/Donezk, das außer Konkurrenz angetreten war, zurückgezogen worden ist.

Da es nach diesem Wochenende für die Handballer von der Regionalliga abwärts wegen der Herbstferien in eine Pause geht, sind die Remscheider erst Mitte Oktober wieder im Einsatz. Aus diesem Grund gönnt HGR-Trainer Alexander Zapf seinem Team in der kommenden Woche einen Kurzurlaub. Ab dem 10. Oktober geht es dann in die Vorbereitung auf die nächste Partie. Die findet am Samstag, 15. Oktober (18 Uhr), statt. Die HGR empfängt dann in Neuenkamp den OSC Rheinhausen.