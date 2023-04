HGR II und die Gründe

Eine Halbzeit lang „vergaß“ die HG Remscheid II das Handballspielen. Zwar steigerte sich der Landesligist in der Folge, an der 30:33 (12:18)-Niederlage im Nachholspiel bei Abstiegskandidat Niederbergischer HC änderte das aber nichts mehr. Eine Pleite, für die es viele Gründe gab. Wie 18 technische Fehler. Wie das Verbot der Harznutzung. Und wie das Ausscheiden von Florian Reisdorf und Matthias Franz (beide verletzt). Trainer Fabian Flüß: „Am Samstag wollen wir es gegen den Bergischen HC III besser machen.“ Anwurf in Neuenkamp ist um 17 Uhr. Tore: Müller (7), Merckelbach (5), Pfeiffer (5/3), Kinder (4), B. Wittmaack (3), Franz, N. Jungjohann (2), Schumacher, Reisdorf (je 1). ad