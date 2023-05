Handball: Die Spiele in der Landesliga an diesem Wochenende

HG Remscheid II – Bergische Panther III 33:28 (14:14). Mit zwei unterschiedlichen Gesichtern präsentierten sich die Gastgeber in den jeweiligen Halbzeiten. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie nur ihre ganzen Fehler abstellen müssen“, erklärte ein am Ende zufriedener HGR-II-Coach Fabian Flüß. Allerdings dauerte es auch in der zweiten Hälfte ein paar Minuten, ehe die Remscheider das Heft endgültig in die Hand nahmen und aus einem 15:17-Rückstand (33.) eine 21:19-Führung (39.) machten. „Wenn wir vor der Pause unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre vielleicht auch was drin gewesen“, erklärte Timo Adams, der Coach der Gäste.