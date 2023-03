Das waren die Partien in der Handball-Landesliga

In der Kabine der 2. Mannschaft der HG Remscheid war mächtig was los. Am frühen Sonntagabend wurde der Derbysieg gegen die Soldaten natürlich ausgiebig gefeiert.

Handball-Landesliga: HGR II feiert Derbysieg in letzter Sekunde, WTV nimmt Revanche gegen den BHC III, Panther II und Rade/Herbeck teilen die Punkte.

Von Peter Kuhlendahl

Wermelskirchener TV – Bergischer HC III 33:21 (17:8). 15:36 – so lautete das peinliche Hinspielergebnis aus Sicht der samstäglichen Gastgeber. Motivation genug für den WTV, diese bittere Scharte auszuwetzen. Von Beginn an ließen die Gastgeber daran keinen Zweifel aufkommen. „Das war ein überzeugender Start-Ziel-Sieg. Wir hätten sogar noch deutlicher gewinnen können“, erklärte Teamsprecher Lukas Hedderich.

Positiv war außerdem, dass Lukas Galla bei seinem Comeback eine hundertprozentige Ausbeute von der Siebenmeterlinie hatte. „Außerdem war seine Erfahrung und auch seine Ansprache in der Kabine sehr wichtig für uns“, betonte Hedderich.

Tore: Galla (8/8), Zimmer (7), Siebert (5), Krutzki (4), Knürenhaus (3), Schmitz, Hedderich (je 2), Halbach, Benscheidt (je 1).

Bergische Panther III – HSG Rade/Herbeck 33:33 (15:15)

Die Gäste brachten das Kunststück fertig, in den letzten 90 Sekunden eine 33:30-Führung aus der Hand zu geben. Und selbst ein 33:32-Vorsprung 15 Sekunden vor dem Ende reichte nicht. Rade/Herbeck nahm in Ballbesitz eine Auszeit. Und getreu dem Motto „Nimm du ihn, ich habe ihn sicher“, landete der Ball im Aus.

Jetzt hatten die Gastgeber Beratungsbedarf – und machten es in der Folge viel besser. Neun Sekunden vor der Schlusssirene warf der erst 17-jährige Tim Kleinert den Ball in den Winkel. „Unfassbar. Da muss ich mich erst einmal sammeln“, erklärte HSG-Coach Björn Frank, der seinen Schützlingen natürlich ankreidete, dass sie den Sack nicht eher zugemacht hatten.

Allerdings belohnten sich die Gastgeber am Ende für ihre zwischenzeitlich gute Leistung. Besonders in den ersten 20 Minuten hatten sie das Zepter in der Hand und führten mit 11:6. „So war auch ein Sieg möglich. Das Remis war dann am Ende zumindest das gerechte Ergebnis“, erklärte Panther-III-Teamsprecher Angelos Romas.

Tore Panther III: Bick (10), Lock, Kleiner (je 6), Scheel (5), Hain (3), Theisen (2), Gehrt (1).

Tore der HSG Rade/Herbeck liegen nicht vor.

HG Remscheid II – HC BSdL 32:31 (15:16)

Das Remscheider Derby hielt alles, was man sich von ihm versprochen hatte. Und am Ende war es schließlich Daniel Merckelbach, der mit der Sirene die Schlusspointe in einer packenden Partie setzte und den Siegtreffer erzielte. Übrigens mit dem exakt gleichen Ergebnis wie im Hinspiel. Nur damals hatten die Soldaten eben die Nase vorne.

„Das war ein rassiges Derby vor einer tollen Kulisse“, fand HGR-II-Coach Fabian Flüß und freute sich natürlich über die Revanche. Dass es ein gutes und auch spannendes Derby war, betonte auch sein Gegenüber Björn Sichelschmidt: „Leider mit dem schlechteren Ende für uns. Eine mittelmäßige Leistung in allen Mannschaftsteilen hat nicht gereicht.“

Allerdings hatten die Gäste in der Schlussphase auch Pech. 35 Sekunden vor dem Ende hatten sie Ballbesitz und nahmen eine Auszeit. Im dann folgenden Angriff vergaben sie die Chance zum Ausgleich. Flüß reagierte sofort und nahm auch eine Auszeit. Darin wurde dann der Spielzug abgesprochen, der am Ende zum Siegtreffer führte – und ordentlich bejubelt wurde.

Tore HGR II: T. Wittmaack (7), Pfeiffer (7/2), Franz, Bona (je 4), Brefka, Stausberg, Merckelbach (je 3), Kinder (1).

Tore HC: Zapf (12), Voss (8/5), Bersau (4), Söhnchen, Förster (je 2), Hackländer, Schnellhardt, Paulsen (je 1).

Spielabsage für ATV - Reaktion vom WTV

Dem Wald-Merscheider TV hätten laut eigener Aussage am Samstag nur vier Feldspieler zur Verfügung gestanden. Die Bitte, die Partie zu verlegen, lehnte Gegner ATV Hückeswagen ab, der nun die Punkte bekommt. Dies führte beim WTV, dem nächsten Gegner des ATV, zu einer Reaktion. „Wir holen die Punkte, die wir noch im Abstiegskampf brauchen, lieber auf sportlichen Weg“, sagt Teamsprecher Lukas Hedderich.