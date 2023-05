HGR holt Lars Henkels

Neuzugang beim Regionalligisten.

Nachdem in den vergangenen Tagen beim Handball-Regionalligisten HG Remscheid nur von Abschieden die Rede war, gibt es nun einen Neuzugang für die kommende Spielzeit. Vom westfälischen Oberligisten TuS Volmetal kommt Lars Henkels. „Lars passt von seiner Mentalität prima zu uns. Er hat eine tolle Einstellung und große Lust hier etwas zu bewegen“, betont HGR-Geschäftsführer Tiberius Jeck.

Henkels, der mit seiner Lebensgefährtin in Remscheid wohnt, ist in der bergischen Handballszene alles andere als ein Unbekannter. Der 32-jährige Kreisläufer ist vor einigen Jahren vom Bergischen HC zum TuS Wermelskirchen gewechselt. Von dort ging es zur HG Remscheid. In der 3. Liga hat Henkels anschließend für Eintracht Hagen und die SG Menden Sauerlandwölfe gespielt. -pk-