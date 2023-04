HGR holt gegen den Bergischen II nach

Regionalliga: Die Handballer haben noch Chancen, die Spielzeit auf dem dritten Rang abzuschließen.

Die jüngsten Ergebnisse lassen keinen Trend erkennen. Unter anderem auch wegen personeller Nöte präsentierte sich die HG Remscheid in der Handball-Regionalliga einigermaßen instabil. Siege, Remis, Niederlagen – das hatte etwas von einem sportlichen Gemischtwarenladen.

Dass trotzdem noch immer die Möglichkeit besteht, die Spielzeit auf dem dritten Rang abzuschließen, sollte Antrieb genug sein, in den letzten vier Spielen noch einmal alles reinzuwerfen. Schon an diesem Dienstag, wenn der Bergische HC II zu Gast ist in der Sporthalle Neuenkamp (19.30 Uhr).

Wie hartnäckig die Verletzungen von Achim Jansen und Philip Rath sind, die zuletzt in Aachen ausgefallen sind, steht noch nicht fest. Sicher ist aber schon, dass Dominik Jung nicht zur Verfügung steht. Es könnte also eine Linkshänderproblematik nicht wegzureden sein. ad